'Big Bang Theory'-stjernen Kaley Cuoco skal skilles efter tre års ægteskab med rytteren Karl Cook.

Den 35-årige skuespillerinde har nemlig ansøgt om skilsmisse fra den fem år yngre ægtemand.

»På trods af en dyb kærlighed og respekt for hinanden, er det gået op for os, at vores nuværende sti har taget os i modsatte retninger,« siger parret i en fælles udtalelse til det amerikanske medie TMZ.

»Der er ingen vrede eller fjendskab, tværtimod. Vi har taget den her beslutning sammen med en enorm respekt og omtanke for hinanden,« slutter de.

Kaley Cuoco og Karl Cook til InStyles Golden Globes-forfest i Beverly Hills i januar 2019. Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Kaley Cuoco og Karl Cook til InStyles Golden Globes-forfest i Beverly Hills i januar 2019. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

I samme ombæring frabad det celebre par sig at fortælle yderligere om bruddet.

Mange havde nok heller ikke forudset en skilsmisse, da Kaley Cuoco og Karl Cook tilbage i juni måned kunne fejre deres treårs bryllupsdag.

I den anledning delte de begge kærlighedserklæringer til hinanden på Instagram.

'Hvorfor har du været gift med mig så længe? Jeg er oprigtigt imponeret, lol, jeg elsker dig åh så højt, du har ingen idé. Tillykke med bryllupsdagen!' skrev Kaley Cuoco til et billede af parret.

Den besked besvarede Karl Cook med sit eget opslag.

'Jeg er lige så forbløffet! Det har været tre år, det føles som et øjeblik. Jeg elsker dig så meget, og jeg kan ikke vente på en million flere år!'

Men tre måneder efter har de kærlige ord altså skiftet karakter.

Forklaringen lyder endnu blot, at Kaley Cuoco og Karl Cook trods en stor kærlighed til hinanden har haft for forskellige ønsker for fremtiden.

Actor Kaley Cuoco participates in the cement handprints ceremony for the cast of the television comedy "The Big Bang Theory" at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., May 1, 2019. REUTERS/Danny Moloshok Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Actor Kaley Cuoco participates in the cement handprints ceremony for the cast of the television comedy "The Big Bang Theory" at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., May 1, 2019. REUTERS/Danny Moloshok Foto: DANNY MOLOSHOK

Kaley Cuoco og Karl Cook blev gift i sommeren 2018 i en hestestald i San Diego.

Det var nemlig deres fælles kærlighed for heste og ridning, der bragte dem sammen i første omgang.

De mødte hinanden i juni 2016 til et hesteshow, og året efter gik Karl Cook på knæ for skuespillerinden.

Men nu er enden for ægteskabet altså nået.

Parret fik ingen børn sammen.

Forinden ægteskabet med Karl Cook var Kaley Cuoco gift med tennisspilleren Ryan Sweeting.