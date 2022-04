Man plejer at sige alle gode gange tre.

Men det bliver der ikke noget af for skuespilleren Kaley Cuoco.

I hvert fald ikke når det kommer til ægteskaber.

»Jeg skal aldrig giftes igen. Jeg ville elske at have et langvarigt forhold eller en partner. Men jeg skal aldrig giftes igen,« fortæller hun i et interview med Glamour.

Så skråsikker er hun på sin egen påstand, at hun ligefrem siger til bladet, at de bare kan smide det på forsiden.

Hun slår også fast, at hun lige nu bare nyder sin tid sammen med venner og ikke dater nogen.

36-årige Kaley Cuoco, som især er kendt for sin rolle i serien 'The Big Bang Theory', har været gift to gange tidligere.

Hun har senest været gift med den professionelle springrytter Karl Cook fra 2018 til 2021.

De to skiltes, ifølge dem selv, på god fod.

»På trods af stor kærlighed og respekt for hinanden har vi indset, at vores retninger lige nu har taget os i to forskellige retninger,« lød det fra parret, da de offentliggjorde skilsmissen.

Hendes første ægteskab var med tennisspilleren Ryan Sweeting og varede fra 2013 til 2015.

Før dette var hun forlovet med Josh Resnik, specialist i misbrug, men her nåede hun altså ikke at gå op ad kirkegulvet, da forlovelsen blev hævet, før brylluppet stod.