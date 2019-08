Personlig træner, ambitioner om en ironman og ikke mere kage. Nu er det tid til at smide fødselskiloene, fortæller kendisfrisøren Dennis Knudsen.

For selvom han ikke selv har født lille Lucas, der kom til verden med en rugemor for cirka seks uger siden, så har de mange kaffe-kage-besøg og lange nætter sat sit præg.

»Lucas vågner jo lidt om natten, og så kan jeg altså godt finde på lige at tage lidt is i fryseren, når jeg nu alligevel er vågen,« fortæller den 56-årige far.

Men nu er det slut.

Dennis Knudsen står her sammen med den rugemor, der bar lille Lucas i maven i ni måneder. (Foto: Privat) Vis mere Dennis Knudsen står her sammen med den rugemor, der bar lille Lucas i maven i ni måneder. (Foto: Privat)

De fem kilo, Dennis Knudsen har brugt de sidste seks uger på at tage på, skal nu væk. Selvom han er vant til at svinge i vægt og i nogle perioder tager helt op til 10 kilo på, så har han det bedst, når han er i god form.

»Ja, jeg har givet lidt slip – men nu er det tid til at komme tilbage i form,« siger han til B.T.

Han har et lille håb om at løbe endnu en ironman i fremtiden, men lige nu tager han det stille og roligt.

»Jeg har jo løbet ironman fem gange, men det bliver ikke i år. I år handler det om Lucas,« siger han, mens man kan høre sønnen pludre lidt i baggrunden.

Så skal jeg i form igen efter fødslen #træning #træningsprogram #træningsøvelser #running #personligtræner #baby #babyboy #dog #denmark #dennisknudsenprivate

Derfor har han hyret en personlig træner, der skal hjælpe ham med at starte stille og roligt op igen med træningen.

»Han hjælper mig lidt med motivationen, og så er jeg ikke vant til at træne hjemme,« siger Dennis Knudsen og fortsætter:

»Man tager jo ikke lige en baby med i fitnesscenter.«

Når vi spørger Dennis Knudsen, hvordan det ellers går med den lille nye, så kan man næsten høre hans smil igennem telefonen.

Dennis Knudsen med sønnen Lucas. Vis mere Dennis Knudsen med sønnen Lucas.

»Det går fantastisk, men selvfølgelig går det lidt ud over nattesøvnen,« fortæller han.

Som alle andre små babyer vågner Lucas nemlig en del gange i løbet af natten, og det gør kendisfrisøren faktisk også.

»Jeg er oppe cirka fem gange. Først vågner han, og så skal jeg selv op for at tisse,« siger han og griner lidt.

Hvornår de ekstra fem kilo skal være væk, har Dennis Knudsen ikke et svar på. Han tager den med ro – det skal være på Lucas' præmisser.