Fredag kunne CNN bekræfte den sørgelige nyhed. Den kun 61 år gamle kok, forfatter og tv-vært Anthony Bourdain er ikke længere blandt os. Han havde taget sit eget liv.

Kæresten gennem to år, Asia Argento, har delt en hjerteskærende besked på de sociale medier.

'Anthony gav sig altid 100 procent i alt, hvad han gjorde. Hans geniale, frygtløse ånd berørte og inspirerede så mange, og hans generøsitet kendte ingen grænser. Han var min elskede, min klippe og min beskytter. Jeg er fuldstændigt knust,' skrev hun på Twitter.

Anthony Bourdain mindes foran sin gamle restaurant i New York - Les Halles.

42-årige Argento slutter af med at skrive, at hun ønsker fred fra pressen i denne tragiske stund.

Antony Bourdain mødte italienske Asia Argento i 2016 i Rom, da hun var med til at optage et afsnit af Bourdains populære tv-serie 'Parts Unknown'. Siden hen har hun hjulpet til med at lave programmet, hvor Bourdain rejser verden rundt for at smage på lækker mad og tale med spændende mennesker.

Her er det seneste billede, som hun har delt af dem sammen.

Da den tragiske nyhed om Bourdains død kom frem, skrev CNN en pressemeddelelse, hvor det blandt andet lød.

»Det er med enorm sorg, at vi kan bekræfte, at vores ven og kollega, Anthony Bourdain, er død. Hans kærlighed for eventyr, nye venner, god mad og drikke og de helt specielle historier fra verden, gjorde ham til en unik historiefortæller. Hans talent holdt aldrig op med at overraske os, og vi kommer til at savne ham meget. I denne svære stund går vores tanker og bønner til hans datter og familie,« skrev CNN fredag.

I 1999 skrev Bourdain artiklen 'Don't Eat Before Reading This' i avisen The New Yorker. Det førte til, at han året efter skrev bestselleren 'Kitchen Confidential', hvor han gav et unikt indblik i restaurationsbranchen og sit eget stofmisbrug.