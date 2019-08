Den tidligere James Bond-skuespiller Pierce Brosnan forventes inden længe præsenteret som den nyeste Hollywood-stjerne på rollelisten i den kommende Netflix-komedie ´Eurovision´.

Den 66-årige irsk-amerikanske skuespiller skal spille sammen med prominente navne som Will Ferrell og Rachel McAdams, der allerede er blevet offentliggjort som en del af rollelisten.

Det skriver mediet HN Entertainment.

Pierce Brosnan er ikke et ubeskrevet blad, når det kommer til musical/komedie-genren.

Tidligere har den amerikanske stjerneskuespiller været med i ´Mamma Mia!` fra 2008 og ´Mamma Mia - Here We Go Again!´ fra sidste år.

Ifølge Netflix er filmen en hyldest til det populære Europæiske Melodi Grand Prix, der afholdes hvert år.

Siden den spæde start i 1956 er Det Europæiske Melodi Grand Prix den årlige sangkonkurrence, der har kørt længst tid i fjernsynet.

Og netop konkurrencens start er udgangspunktet for Netflix´s nye satsning, da filmen handler om første gang, konkurrencen blev afholdt i 1956 i Schweiz.

Will Ferrell er efter sigende stor fan af Det Europæiske Melodi Grand Prix.

Den 52-årige komiker og skuespiller er blevet set flere gange til sangkonkurrencerne, bl.a. i Lissabon, Portugal, sidste år.

Filmen skal indspilles i Island og i Tel-Aviv, Israel.

Netflix har endnu ikke offentliggjort en premieredato.