Skuespillerinden Margot Robbie brød sammen for rullende kameraer, da hun inden Golden Globes-uddelingen fortalte om sin barndom.

Hun optog en video, hvor hun viste billeder af sin opvækst på en farm på landet i Australien, og her delte hun billeder af sig selv som lille med sine følgere.

Grunden til den store stjerne valgte at dele ud af sine private billeder var for at skabe opmærksomhed om de forfærdelige brande, som hærger Australien i øjeblikket.

Og Robbie kom også med en bøn til dem, der så med.

Vis dette opslag på Instagram @redcrossau @wireswildliferescue @salvosau @nswrfs @cfavic Et opslag delt af @ margotrobbie den 5. Jan, 2020 kl. 1.08 PST

Hun opfordrer nemlig alle til at donere til ofrene for de voldsomme brande, og hun var ikke den eneste, som satte fokus på problemet.

Russell Crowe vandt en pris for sin hovedrolle i miniserien 'The Loudest Voice', hvor han spiller Roger Ailes, grundelægger af mediet Fox News, men i stedet for ham trådte en anden stor kendis på scenen for at tage imod hans pris.

Det gjorde jennifer Aniston nemlig i hans sted, og hun sagde på vegne af Crowe, som er født i New Zealand og opvokset i Australien, at man ikke skal tage fejl af, at brandene skyldes klimakrise.

Ligesom Crowe er Margot Robbie også opvokset i Australien.

Margot Robbie er 29 år gammel, og hun blev i første omgang bemærket, da hun medvirkede i den meget populære serie 'The Neighbours', som også andre australske kendisser har medvirket i.

Eksempelvis slog både Kylie Minoque og netop Russell Crowe igennem i serien.

Margot Robbie var i 2017 nomineret til en Oscar for sin rolle som Tonya Harding i filmen 'I, Tonya.'

Stjernen har over 17,6 millioner følgere på Instagram, som hun nu har delt budskabet om at støtte ofrene for brandene med.