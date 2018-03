Den verdensberømte sangerinde Miley Cyrus er blevet sagsøgt for et milliardbeløb.

Den 25-årige popstjerne Miley Cyrus er blevet sagsøgt af den jamaicanske sangskriver Michael May.

Jamaicaneren hævder, at Miley Cyrus' sang 'We Can't Stop' minder for meget om en sang han selv udgav i 1988, 'We Run Things'. Det skriver Reuters.

Miley Cyrus er mere præcist blevet sagsøgt for intet mindre end 300 millioner dollars svarende til 1,8 milliarder kroner.

Michael May hævder også, at over 50 procent af 'We Can't Stop' er en tro kopi af hans reggae-sang, der har ligget nummer 1 på hitlisten i Jamaica.

May har også udtalt, at han mener, han fortjener anerkendelse for sangens succes, kreativitet og originale stil.

Miley Cyrus' sang var et stort hit i 2013, hvor den lå nummer to på Billboard-listen.

Lyt selv til Michael Mays 'We Run Things' og Miley Cyrus' 'We Can't Stop' herunder og bedøm, om du synes, der er tale om plagiat.

​

Miley Cyrus blev verdenskendt allerede som barn i Disney-rollen 'Hannah Montana'. Senere har hun haft succes med musik og har en formue på omkring 900 millioner kroner.