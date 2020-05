TV 2 og Sony Music er landet i en vaskeægte shitstorm.

Det skyldes, at den forholdsvis ukendte sangerinde CH10 - med det borgerlige navn Chio Dyrlund - har anklaget tv-stationen og pladeselskabet for tyveri.

26-årige Chio sad lørdag aften og så finaleafsnittet af sangprogrammet 'X Factor'.

Hun blev dog noget overrasket, da hun pludselig kunne høre, at deltageren Mathilde Caffey ikke bare sang Chios sang, 'Karma Is a Bitch', men også ville udgive den i eget navn dagen efter.

»De stjal min sang,« skrev sangerinden på Facebook torsdag, da hun havde bearbejdet chokket en smule.

»Efter Mathilde Caffey’s optræden af min sang, går jeg på Spotify, og her finder jeg ud af at MIN sang, som jeg selv har skrevet og som allerede er udgivet gennem mit label, nu er blevet udgivet gennem Sony Music, i en ny version, men med elementer af min originalversion samt min tekst, under Mathilde Caffey’s eget navn,« står der i opslaget, som fortsætter:

»På intet tidspunkt har jeg givet samtykke eller skrevet under på, at de må tage min sang og udgive den under en anden artists navn. Jeg er målløs.«

Chio er ikke den eneste, der var overrasket. B.T. dækkede finalen i 'X Factor', og her flød det ind med læserbeskeder, som studsede over, at værten Sofie Linde blev ved med at sige, at deltagerne ville udgive 'deres helt egen sang'.

Kunstneren CH10 blev rystet og gal, da hun opdagede, at hendes sang var blevet udgivet i Mathilde Caffeys navn.

Og Chio Dyrlunds kritiske opslag har da i den grad også taget fart. På under 24 timer er det blevet delt 2.300 gange og fået knap 1.000 kommentarer. Kommentarer, der i de fleste tilfælde sviner TV 2, 'X Factor' og Sony Music til.

'Helt skruppelløst. Måske du kan bruge det som springbræt til at fremme dig egen karriere,' skriver en bruger for eksempel.

'Det er usmageligt gjort af TV 2', skriver en anden.

Desværre for Chio har TV 2 og Sony loven på deres side. Det fortæller organisationen Koda, der sikrer musikskaberes rettigheder i Danmark, til DR.

Spritny sang

Eva Hein, kommunikationsdirektør i organisationen, fortæller, at der ikke er sket et brud på Ophavsretsloven, men at der godt kan være tvivl om, hvorvidt TV 2 og Sony Music har ageret moralsk korrekt.

»Lov eller ikke lov, så er det nok altid en god ide at orientere ophavsmanden om, hvad man ønsker at bruge deres sang til,« lyder det fra kommunikationsdirektøren.

På trods af at loven ikke blevet brudt, så er Chio Dyrlund ikke tilfreds med, at hendes sang er blevet 'stjålet'.

Hun fortæller til B.T., at det kun er ti uger siden, at hun skrev og udgav sangen, og at hun derfor endnu ikke har nået at slå igennem med den.

»'Karma Is a Bitch' er min sang - mit første soloprojekt, men nu er det så også Mathilde Caffeys første udgivelse nogensinde, og folk, der ikke ved bedre, vil jo tro, at det er hendes sang, ikke min,« siger den rasende sangerinde.

»Det kan godt være, at de overholder loven, men uanset hvad, er det super dårlig stil. Det mindste, de kunne have gjort, er at have hevet fat i mig på forhånd,« fortsætter hun.

Du får trods alt royalties, hver gang Mathilde Caffeys udgave af sangen bliver spillet...

»Det er da også bare fair, at jeg får penge for mit arbejde. Jeg har arbejdet så lang tid på den sang, og nu bliver den måske mere kendt for at være Matilde Caffeys. Det er ikke fair, og det er virkelig dårlig stil,« siger Chio og påpeger, at hun ikke er sur på Mathilde Caffey, men på Sony og TV 2.

Mathilde Caffey sang Chio Dyrlunds sang til 'X Factor'-finalen og udgav det dagen efter i sit eget navn.

»Jeg synes, det er synd for Mathilde. Det er ikke hendes skyld overhovedet.«

Mathilde Caffey har også selv taget afstand fra TV 2's og Sonys fremgangsmåde.

Det har hun gjort på sociale medier, hvor hun skriver, at hun ikke var bekendt med, at tv-kanalen og pladeselskabet ikke havde fået det godkendt af Chio.

'Jeg har som Chio skriver IKKE stjålet nogens sang, men der er tydeligvis gået noget galt ved de interne aftaler, og jeg synes, det er noget, man burde rette op på,' skriver den 15-årige 'X Factor'-sangerinde.

'X Factor og Sony er to anerkendte giganter, og det ville derfor være et respektabelt move, hvis de tog det første skridt for at løse konflikten,' fortsætter hun.

B.T. har været i kontakt med Mathilde Caffey, som understreger, at hun ikke har yderligere udtalelse end dem, hun har givet på Instagram og Facebook.

Karina Fenn, der er frontline director i Sony Music, og som har arbejdet med 'X Factor'-udgivelser helt tilbage fra programmets første vinder, Martin, lægger sig fladt ned på trods af, at pladeselskabet har overholdt alle regler på området.

»Selvom vi ikke har gjort noget forkert, så er det da møguheldigt og ubehageligt at stå i en situation, hvor der er et andet menneske, som ikke mener, at hun er blevet informeret godt nok,« siger Karina Fenn.

Hun oplyser, at Sony Music var i kontakt med Chio Dyrlund inden finalen, men at der er opstået en misforståelse, da sangerinden blot troede, at sangen ville blive sunget under finalen - og altså ikke udgivet dagen efter. Dette bekræfter Chio over for B.T.

»Men selvom der ikke er nogle regler, der siger, at vi skal informere kunstnerne, kan jeg selvfølgelig love dig, at vi tager den her på vores kappe. Det sker ikke igen, at vi ikke er tydelige nok i vores information til kunstnerne. Det er frygteligt, at hun (Chio, red.) er blevet så ked af det.«

Karina Fenn fortæller, at Sony Music har været i kontakt med Chio Dyrlunds pladeselskab samt rakt ud til sangerinden selv.

B.T. har gentagende gange forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage med en kommentar til sagen.