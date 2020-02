Da Shia LaBeouf natten til mandag dansk tid gik på scenen for at overrække prisen for 'bedste kortfilm', havde han skuespilleren Zack Gottsagen ved sin side.

Zack Gottsagen er 33-årige LaBeoufs medskuespiller i filmen The Peanut Butter Falcon' (som ikke har fået dansk premiere) og har ligesom sin karakter i filmen Downs Syndrom.

Flere Twitter-brugere mener dog ikke, at Shia LeBeouf var særlig sød mod 34-årige Zack Gottsagen.

I hver fald raser de over, at førstnævnte - ifølge dem - smågrinte af sidstnævnte, og at han ikke havde tålmodighed nok, da Zack Gottsagen havde ordet.

Wait did Shia LeBoeuf just roll his eyes and laugh? #Oscar2020 — Brittany Offredi (@OffrediBrittany) February 10, 2020

That was awkward. Shia could have shown more patience and grace to support his co-presenter. #Oscars #Oscar2020 — Keith A (@whimscaldrifter) February 10, 2020

'Hvorfor rullede Shia LeBoeuf lige med sine øjne og grinte?' skriver en bruger på det sociale medie.

'Det var akavet. Shia kunne godt have udvist mere tålmodighed og ynde over for sin medskuespiller,' skriver en anden.

Det er dog bestemt ikke alle, der er enige i kritikken, og derfor har det udviklet sig til en regulær Twitter-krig.

For eksempel skriver en bruger, at folk er 'uvidende', og at Shia LaBeouf har været tætte venner siden optagelserne til filmen.

https://variety.com/2019/film/news/zack-gottsagen-peanut-butter-falcon-1203392820/ Foto: MARK RALSTON Vis mere https://variety.com/2019/film/news/zack-gottsagen-peanut-butter-falcon-1203392820/ Foto: MARK RALSTON

For those on Twitter calling Shia an asshole, I know someone who is personally friends with Zach. He wasn’t being an asshole, this is their relationship. Zach changed Shia’s life! Twitter is so quick to judge. #Oscars #Oscars2020 #Shia pic.twitter.com/wDLb44qhVr — Maddie Hopkins (@maddie_hopkins) February 10, 2020

'Til alle de Twitterbrugere, der kalder Shia et røvhul: Jeg kender en, der er venner med Zach. Han (Shia, red.) var ikke et røvhul - sådan er deres forhold. Zach har ændret Shias liv. Twitter dømmer for hurtigt,' skriver en bruger for eksempel.

Zack Gottsagen har da også tidligere udtalt til Variety, at det var 'fantastisk' at arbejde med Hollywood-stjernen, mens Shia LeBeouf har fortalt, at Gottsagen er skyld i, at LeBeouf er blevet ædru efter flere års alkoholproblemer.

Det skyldes - ifølge LaBeouf - at Gottsagen sagde til ham, at han altid havde været hans fan, men at han var skuffet over hans problemer med politiet.

LaBeouf lovede derfor Gottsagen at 'ændre sit liv', og han har angiveligt holdt sit ord siden da.