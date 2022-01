Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder, og det er især vores fødevarer, maskiner og transport, de er er ude efter.

Nu er der dog én ting mere, der kan komme på listen over danske ting, som tyskerne er helt vilde med.

Nemlig forfatterduoen Faber og Pedersen, som består af mangeårige tv-vært Janni Pedersen og hendes mand, Kim Faber.

Helt præcist er det deres anden krimiroman 'Satans sommer' – eller 'Todland', som den hedder på tysk – der er strøget ind som nummer et på Spiegels bestsellerliste, efter den udkom i nabolandet 27. december.

»Da vi hørte, at den tyske udgave af ’Satans sommer’ er røget direkte ind på førstepladsen på Spiegels bestsellerliste, måtte vi simpelthen knibe os selv i armen,« siger duoen.

»Det tyske bogmarked er Europas største og vigtigste. For de fleste forfattere er det en drøm, at ens bøger klarer sig godt der, og det ser unægtelig ud til, at de tyske læsere har taget godt imod vores to hovedpersoner, Juncker og Kristiansen. Det har vi også kunnet mærke på de reaktioner, vi personligt har fået fra læsere og bloggere i Tyskland.«

Dermed følger de op på den flotte modtagelse, som tyskerne også gav parrets første bog, da den udkom i efteråret.

I Danmark er vi lidt foran, og den tredje bog i serien, 'Kvæler', er allerede på markedet, mens tyskerne må vente til maj med at få fat i den – hvis de altså vil læse den på tysk.

Og parret et godt i gang med den fjerde bog i serien, hvor en coronaisolation henover nytåret gav parret mulighed for at finpudse de sidste detaljer i plottet.

»Da vi begge blev testet positive, føltes det lidt underligt, fordi vi sad der uden symptomer, men så havde jeg det sådan, at 'hvis jeg har det sådan, som jeg har det nu, skal vi så ikke bare være glade for, at vi får en uge til at få videreudviklet, så vi kan komme i gang med at skrive den fjerde krimi', så det var sådan, jeg valgte at se på det,« fortalte Janni Pedersen til B.T.