Efter godt og vel et halvt år på markedet har tv-darlingen Christiane Schaumburg-Müllers kæreste, rigmanden Daniel Åxman solgt sin luksuriøse liebhavervilla i Hellerup til et kæmpe millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Forretningsmanden har nemlig fået 28,5 millioner kroner for den 280 kvadratmeter store, røde murstensvilla, som han satte til salg i starten af april efter kun at have ejet huset i et års tid.

Åxman har således været til at handle med; i hvert fald ligger salgsprisen tre millioner kroner under det sidste prisskilt på det over 100 år gamle hus, hvor der stod 31,5 millioner kroner.

Selv gav han 28 millioner kroner for villaen, som ligger mellem Øresund og Strandvejen i det dyre boligområde, da han købte den tilbage i 2019.

Bliver i Hellerup

Daniel Åxman behøver dog ikke at bekymre sig om at finde nyt tag over hovedet, nu hvor hjemmet på Gardes Alle er blevet solgt.

Han deler nemlig allerede adresse med Christiane Schaumburg-Müller på en anden vej i Hellerup, hvor parret i sommer anskaffede sig en 528 kvadratmeter stor pragtvilla fordelt på ti værelser. Huset købte parret sammen for 31,5 millioner kroner i et såkaldt mageskifte, hvor køber og sælger ifølge Boliga.dks oplysninger byttede ejendomme.

Dermed kom Vild med Dans-værtinden i samme ombæring af med sit nu tidligere hus, der også ligger i Hellerup og som hun købte sammen med eksmanden L.O.C. tilbage i 2007.

Daniel Åxman har ikke sat det store offentlige aftryk i den danske forretningsverden, men han er blandt andet krediteret for at stå bag Asiens dyreste lejlighedshandel gennem selskabet Lead Connection Limited. Prisen lød ifølge flere medier på 430 millioner kroner.

