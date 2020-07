Hollywood-stjernen Christina Ricci har fået et polititilhold imod sin mand, James Heerdegen.

Det sker, efter Los Angeles' Politi blev kaldt ud til parrets adresse 25. juni, skriver det amerikanske medie Us Weekly.

»25. juni 2020 omkring klokken 9.20 om morgenen besvarede betjente et opkald, som handlede om vold i hjemmet, hvor der blev skrevet rapport,« bekræfter politiet over for det amerikanske medie.

Filmproducer James Heerdegen og skuespillerinden Christina Ricci har været gift siden 2013, men har dannet par siden 2011. De har en fem år gammel søn sammen.

Ægtemanden til den 40-årige skuespillerinde er ikke blevet anholdt for noget.

Tidligere har Ricci fortalt, hvordan det har ændret hende at blive både mor – og nogens kone.

»Ægteskab viser dig dine fejl i, hvordan du håndterer ting, og et barn tvinger dig til at blive voksen med lynets hast. Jeg er et fuldstændigt anderledes menneske, end jeg var, før jeg fik mit barn,« har Ricci udtalt til mediet 'The Edit'

»Fordi jeg blev hyldet sådan for at være et barn (Christina Ricci var også barnestjerne, red.), tror jeg, at jeg holdt fast i den umodenhed i meget lang tid. Det var en ting, som gjorde mig meget speciel. Så på et bestemt tidspunkt, da jeg var 35, var det ikke så særligt at være umoden.«

Parret mødtes på settet for serien 'Pan Am' og blev gift et par år efter.