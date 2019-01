For ti år siden blev hun kåret til verdens smukkeste. Nu er hun igen løbet med hæderen.

Hun har også sit eget modemærke, men hvis du tror, vi har at gøre med en af modeverdenens 'grand old women', tager du fejl.

For Thylane Blondeau er blot 17 år gammel.

Det er TC Candler, som for anden gang har den unge franske model øverst på listen over 'Årets 100 smukkeste ansigter', skriver New York Post.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Thylane (@thylaneblondeau) den 24. Sep, 2018 kl. 9.58 PDT

Første gang gav det genlyd verden over - og en del kritik - idet Thylane Blondeau på daværende tidspunkt kun var seks år gammel.

'Jeg kan ikke tro det. Mange tak til TC Candler og alle, der har stemt,' skriver Thylane Blondeau på Instagram efter at have vundet titlen for anden gang.

Hun henviste den taiwanesiske sanger Chou Tzu-yu og den israelske model Yael Shelbia til anden- og tredjepladsen. Den franske models sejr er ikke så overraskende, idet hun sidste år blev nummer to i kåringen.

Thylane Blondeau er datter af den tidligere franske fodboldspiller Patrick Blondeau og modedesigneren Veronika Loubry, der tidligere har erhvervet sig som skuespiller.