Kåre Quist er vant til, at hele Danmark kan vurdere, om han har gjort sit arbejde godt nok. Men meget tyder på, at tv-værten ifølge danskerne gør en hel del rigtigt.

I en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for B.T. svarer 21 procent af danskerne nemlig, at Kåre Quist er deres foretrukne nyhedsvært på DR. Og det er noget, der varmer hos 'TV Avisen'-værten.

»Det er jeg vildt glad for og pavestolt over, og det er endda seerne, der har vurderet mig. Alt det, jeg laver, giver kun mening, hvis de synes, det er godt,« siger Kåre Quist, der dog også sender roser videre til resten af kollegerne på DR.

Konkurrencemennesket Kåre Quist har desuden bemærket, hvilke procenter andre værter kan prale af.

Undersøgelsen - sådan spurgte vi Hvilken nyhedsvært er din favorit på DR? Kåre Quist: 21 procent

Johannes Langkilde: 15 procent

Klaus Bundgård Povlsen: 6 procent

Ask Rostrup: 5 procent

Erkan Özden: 4 procent

Nina Munch-Perrin: 3 procent

Maria Yde: 3 procent

Jeg har ikke set nyhder på DR de seneste 12 måneder: 11 procent

Ved ikke: 32 procent Undersøgelsen er foretaget blandt 1251 repræsentativt udvalgte personer i alderen +18 år fra Yougov-panelet i perioden 7.-11. maj.

»Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg også bider mærke i, at jeg har slået Cecilie Beck,« joker Kåre Quist med henvisning til, at Cecilie Beck med i en lignende undersøgelse blev kåret som favoritten blandt TV 2’s værter.

Opbakningen fra danskerne betyder meget for Kåre Quist, for selv om tv-værten er en garvet herre, kan han stadig have svært ved at slippe tanken om, hvad folk mon synes om ham og hans arbejde.

»Jeg er ekstremt stolt og ærekær. Der kommer meget kvalificeret efterkritik fra seerne. Det læser jeg og tager til mig, især hvis der er mange, der kritiserer noget bestemt. Det tænker jeg meget over. En gang i mellem også lidt for meget,« fortæller tv-værten.

Når han tømmer opvaskemaskine klokken elleve om aftenen, finder man ham gerne i gang med at se 'TV Avisen' og '21 Søndag'. Også de udsendelser, han selv er vært på.

TV-duel imellem statsministerkandidaterne Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) i DR-Byen i København, søndag den 31. marts 2019. Vært er Kåre Quist. "KUN TIL REDAKTIONEL ANVENDELSE I FORBINDELSE MED OMTALE AF PROGRAMMET" " DR har alle ophavsrettigheder til billederne i denne kategori. Må bruges til omtale af DR.". (Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR/Ritzau Scanpix) Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR Vis mere TV-duel imellem statsministerkandidaterne Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) i DR-Byen i København, søndag den 31. marts 2019. Vært er Kåre Quist. "KUN TIL REDAKTIONEL ANVENDELSE I FORBINDELSE MED OMTALE AF PROGRAMMET" " DR har alle ophavsrettigheder til billederne i denne kategori. Må bruges til omtale af DR.". (Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR/Ritzau Scanpix) Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

»Vi har et fjernsyn i køkkenet, og så ser jeg lige de programmer, som jeg ikke har fået set, og jeg ved godt, det lyder rimelig narcissistisk. Det driller min kone mig også med. 'Nu står han der og kigger på sig selv i tv igen',« siger han med et grin og understreger, at det er vigtigt for ham for at forbedre sig.

»Jeg er bare en nørd, og jeg vil gerne se, hvordan det virker på tv, for det er nemlig ikke altid det samme som det, man oplever, når man står der som vært,« tilføjer han.

Som vært på 'TV Avisen' og '21 Søndag' kommer han ud til en stor del af den danske befolkning. Mange har en mening om Kåre Quist, og mange skriver beskeder til ham med netop deres holdning til tingene.

Som udgangspunkt bestræber tv-værten sig på at svare alle, der skriver til ham. Næsten alle, i hvert fald. Dem, der ikke bliver besvaret, vender vi tilbage til.

»Jeg synes, at det er helt vildt rørende, når folk tager sig tid til at finde deres telefon frem for at sige deres mening. Derfor prøver jeg at svare alle,« forklarer han.

Populariteten viser sig også af og til i form af beskeder fra interesserede kvinder. Nogle skriver helt fredelige beskeder, mens andre er mere lumre.

Det er dog et begrænset - og nedadgående - antal henvendelser.

»Jeg fylder 49 år nu, så det er ikke, hvad det har været,« siger Kåre Quist og slår endnu en latter op.

Kåre Quist og Tine Røgind blev gift i 2012 i Hellerup Kirke. Foto: Linda Kastrup Vis mere Kåre Quist og Tine Røgind blev gift i 2012 i Hellerup Kirke. Foto: Linda Kastrup

Tv-værten understreger, at han er lykkeligt gift, og at han kun svarer på beskeder vedrørende hans arbejde. Han har det nemlig godt derhjemme - rigtig godt.

Når han snakker om ægteskabet og sin kone, journalisten Trine Røgind, så er det med en tydlig ømhed i stemmen.

»Min kone er fantastisk. Hun er god til at løfte mig op, når jeg er nede over noget, og så er hun også god til at holde mig jordbunden, når jeg er helt oppe at køre - eksempelvis over sådan en afstemning her,« griner han igen.

Parret har været sammen i over 10 år, og blandt meget andet kan hans kone huske ham på, hvad der er vigtigt i livet.

Når han vinder priser, fejrer hun ham på aftenen, men minder ham også om, når det er tid til at lægge det væk igen.

Og hvis Kåre Quist tænker for meget over et interview, så er hun med til at minde ham om livet uden for studiet og væk fra journalistikken.

Under coronakrisen har Kåre Quist fået både ris og ros for det senere omdiskuterede interview med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Efter interviewet skrev han på Facebook, at han efter at have set interviewet igennem igen mente, at han havde afbrudt et par gange for meget og havde været for umusikalsk.

»Jeg tror bare ikke, man skal være bange for at indrømme, når der er noget, der kan gøres bedre, og derfor skrev jeg det opslag,« forklarer han.

At jobbet fylder meget for Kåre Quist, er der ingen tvivl om, og det kan også fortsætte, selv efter opvaskemaskinen er tømt sent om aftenen.

»Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så ligger jeg jo med mellemrum søvnløs om natten og ærgrer mig over en detalje. Det gør jeg jo,« siger han.

Tv-værten ved dog også, hvad han skal gøre, hvis de mange tanker bliver lidt for meget. Så er det konens støtte og kvalitetstiden med sønnen, seksårige Carl, der virker.

»Vi tager ud og fisker med hans fætter, og så kommer vi hjem efter otte timer, helt udmattede og røde i kinderne. Og når jeg så ser min søn ligge i sin seng helt træt, så kan man godt mærke, hvad der er vigtigt her i verden.«