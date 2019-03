Det er klart, at man skal bruge lidt ekstra penge på tøj, når man er gravid og ens krop transformerer sig.

Og den smukke Hertuginde Meghan af Sussex har også opretholdt sit image som moderigtig, selv under sin graviditet. Hun har formentlig også brugt en anelse mere på tøj end dig.

Den tidligere skuespiller og nu kone til prins Harry er altid velklædt og ifølge modesøgemaskinen lovethesales.com har den smukke hertuginde Meghan også punget ud for sit look under graviditeten - hvis hun altså har betalt for alt tøjet selv.

Siden september har den 37-årige hertuginde vist sig i 75 forskellige outfits i offentligheden. De har en værdi i omegnen af 4,1 million danske kroner. Hertuginde Meghan har iklædt sig tøj og sko fra mærker som H&M til Calvin Klein, Givenchy, Dior og Adidas.

Her ankomme prins Harry og hertuginde Meghan til Geographic Society Awards i Sydney, Australien. Foto: POOL Vis mere Her ankomme prins Harry og hertuginde Meghan til Geographic Society Awards i Sydney, Australien. Foto: POOL

Det dyreste sæt tøj stammer angiveligt fra den amerikanske designer Oscar de la Renta, som hertuginde Meghan iførte sig til Geographic Society Awards i oktober, som du kan se foroven.

Kjolen koster omkring 86.500 kroner, og skoene fra Aquazzura koster rundt regnet 4.200 kroner. Hvilket får det samlede sæt til at koste over 90.000 kroner, og det er eksklusive smykker, som sikkert også har kostet en formue.

Det billigste sæt, som Meghan har optrådt i, stammer fra H&M. Der mødte hun op i i en 'mama'-kjole til rundt regnet 216 kroner. Mediet tager dog ikke hensyn til hendes sko og frakke, som du kan se lidt længere nede.

Men det er ikke så underligt, at man som royal i 2019 viser sig i 'billigt' tøj. Det har modeekspert Sille Henning tidligere forklaret over for B.T.

Her ses Meghan i forbindelse med et besøg hos dyrevelfærdsorganisationens Mayhew i London i januar 2019. Foto: POOL Vis mere Her ses Meghan i forbindelse med et besøg hos dyrevelfærdsorganisationens Mayhew i London i januar 2019. Foto: POOL

»Jeg kan godt lide, at man er begyndt at se dem (kronprinsesse Mary, prinsesse Marie, hertuginde Meghan og hertuginde Kate) i både high end-designere, men at man også kan se dem i en kjole fra H&M. Det, synes jeg, er noget enormt befriende i.«

Hun forklarer, at det er en tendens, man har set de sidste ti år, med et miks i udvalget af både dyre og billigere klæder.

Modeeksperten forklarede også, at fælles for de royale kvinder er, at de generelt følger moden.

»De forskellige prinsesser følger jo også moden - også med de mange designere, som bejler til dem,« siger hun og slår fast, at de dog aldrig vil følge modens ekstremer.