Fællesskab er på mange måder nøgleordet i disse dage, hvor myndighederne beder os vise samfundssind.

Og fællesskab er noget, Jytte Abildstrøm ved en ting eller to om. Siden hun var helt lille, har den i dag 86-årige kvinde været en del af noget større.

I 1930'erne oprettede hendes far et bofællesskab i Vanløse, og den måde at leve på har datteren ført videre:

»Alle steder, hvor jeg har boet, har jeg prøvet at lave et fællesskab. Det handler om livsholdninger,« fortæller skuespillerinden, hvis livsholdninger vi vender tilbage til.

Det er et budskab, vi får. Det er voldsomt. Rigtig voldsomt. Jytte Abildstrøm om coronaudbruddet

Jytte Abildstrøm bor i dag i bofællesskabet Munksøgård i Roskilde. Et bofællesskab båret af økologi og sammenhold. Et bofællesskab, som hendes søn Lars for 20 år siden var med til at starte.

Her fortsætter livet - og fællesskabet - selvom verden i dag ser anderledes ud, end den gjorde for blot nogle uger siden.

»Det er intet problem. Vi holder bare afstand. Det er jo en stor grund, og der er masser af plads. Så kan vi sidde foran fælleshuset og drikke kaffe med to meters afstand,« fortæller hun.

Nogle gange om ugen bliver der lavet mad i fælleshuset, men selve fællesspisningen er droppet. I stedet henter folk mad én efter én og går hjem og spiser.

Den lille økologiske butik, der også ligger på stedet, har i disse tider udvidet åbningstiderne, og her kan områdets beboere så handle ind - én ad gangen. Og så spritter man sig af både før og efter indkøbet, fortæller Jytte Abildstrøm.

Alt i alt består fællesskabet i en tid, hvor danskerne er opfordret til at opholde sig hver for sig.

»Jeg er stolt af de mennesker, der bor herude,« fortæller skuespilleren.

Hun afviser dog ikke, at nedlukningen af landet på mange måde kan mærkes i bofællesskabet.

Skuespillerinde Jytte Abildstrøm fotograferet foran sit hjem i Mundsøgård i Roskilde. Foto: Claus Bech Vis mere Skuespillerinde Jytte Abildstrøm fotograferet foran sit hjem i Mundsøgård i Roskilde. Foto: Claus Bech

»Naturligvis er vi vildt påvirkede. Men nu har jeg været kristen hele mit liv, og som Katrine Lilleør også sagde det under sin prædiken forleden: Husk, at det er glæden, der helbreder.«

Netop glæden hæfter Jytte Abildstrøm sig ved. En glæde, hun blandt andet oplever, når dirigent og tv-vært Phlllip Faber hver morgen på DR synger dagen i gang med kendte, danske sange.

»Det må han gerne fortsætte med - også efter det her,« lyder det fra den ‘Flyvende farmor’.

Generelt er det tydeligt, at Jytte Abildstrøm sørger for at finde ro og optimisme i en tid, hvor danskernes tilværelse er sat i en helt ekstraordinær situation. Som hun siger med henvisning til H. C. Andersen-eventyret om ‘Hørren’.

»Det kan jo kun gå fremad.«

Det er lige nøjagtig i bøger, Jytte Abildstrøm i disse dage finder visdom.

»Jeg øver mig i at genopdage visdommen. Lige nu genlæser jeg ‘En lille bog om store dyder’ af André Comte Sponville, som er en fransk filosof,« fortæller hun og tilføjer, at netop den visdom er vigtig, når hun ugentligt holder foredrag om vedvarende energi.

Foredragene er sat på hold, mens corona-krisen står på, men det betyder ikke, at Jytte Abildstrøm keder sig. Når hun ikke læser, mediterer hun, drikker kaffe og nyder forårssolen. Og så taler hun med sin skytsengel. Det gør hun hver dag.

Jytte Abildstrøm har rigeligt at give sig til: Blandt andet planlægger hun at skrive en børnebog om livets dyder. Foto: Claus Bech Vis mere Jytte Abildstrøm har rigeligt at give sig til: Blandt andet planlægger hun at skrive en børnebog om livets dyder. Foto: Claus Bech

»Det åndelige er gået tabt i samfundets hurlumhej.«

Alt det ‘hurlumhej’ bliver nu udfordret og sat i perspektiv, lyder det fra Jytte Abildstrøm, der mener, at corona-udbruddet skal ses som et varsel i forhold til den måde, samfundet fungerer på i dag:

»Det er tragisk, at det var det, der skulle til for, at luften i øjeblikket er smukkere, fordi vi flyver mindre, og at der atter er fisk i Venedigs kanaler. Det er et stort wakeupcall,« siger hun og fortsætter:

»Nu er der en magt, der er kommet ind over verden, og den vil vise os, hvad den vil med os. Det er et budskab, vi får. Det er voldsomt. Rigtig voldsomt. Men lad os håbe, at den eftertænksomhed og omtanke, vi i øjeblikket oplever, gør et eller andet, når vi kommer ud på den anden side.«

Hun oplever, at det særligt nu med udskamningen af de, der ikke holder sig til myndighedernes anbefalinger, er vigtigt, at vi husker at være gode mod hinanden.

»Man skal ikke håne andre. Det er helt hen i vejret. Det løfter ikke. Nu får folk tid til at tænke over de ting, de har sagt til deres nabo.«

»Vi skal huske næstekærligheden. Både overfor hinanden og jord, luft, ild og vand,« lyder opfordringen fra skuespillerinden, som afslutter:

»Jeg kan kun sige: Tro, håb og kærlighed for kommende slægter.«