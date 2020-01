Utallige sportsstjerner og kendisser har hyldet basketball-legenden Kobe Bryant, efter han omkom i en helikopterulykke søndag aften dansk tid.

En af dem er den verdenskendte sanger Justin Timberlake, der mandag dedikerede et langt Instagram-opslag til sin afdøde ven.

I opslaget kommer 38-årige Timberlake blandt andet ind på Bryants mentalitet:

'Du havde en mentalitet, som jeg ville tage med gennem hele min karriere og en, som jeg stadig bruger hver dag. Du stoppede aldrig med at inspirere mig.'

Vis dette opslag på Instagram We met when we were both teenagers and bonded over our drive and process. I was in awe of what you could do with a basketball and knew your talent went beyond your physical gifts and stretched to your mentality. A mentality that I would take with me throughout my whole career and still use every day. As the years went by, I watched you do things that seemed humanly unimaginable. And, through ups and downs, championships and injuries, you still remained with an unwavering resolve about your mentality to remain fierce to competition. But, every time we would speak or text, something started to change... your patience and ease grew. And it inspired me to continue to grow for myself. Years passed, and the “old man” jokes would start to be traded back and forth. We both appreciated a good “ribbing.” We joked about “The Vino Club.” You nicknamed yourself ‘Vino’ to represent how one could age gracefully as a fine wine does. But, you never stopped aiming to inspire me. Your confidence in me was huge - it really affected me because I admired you so much. I don’t mean as one of the greatest athletes ever. I mean as a person. People sometimes can confuse a will to win with a lack of compassion. That wasn’t you. You had both qualities. The last conversation that we shared was about being fathers and what that meant. That was, beyond all the things that we could do in this world, our true legacy. Who our children are and what beautiful people they will become. And, I guess right now, without being able to find all the words, THAT father connection is what is most devastating for me. I am sending my love to Vanessa and your family and to the families of everyone connected in the mourning of this terrible tragedy. My heart is broken and my family lifts you up in our thoughts and prayers. Kobe... You have connected so many of us. The Mamba Mentality will last for all of time. I know that will be a source for me every day as it has been for so many days before. Your legacy is with us. It’s our responsibility to pass it down now. I hope you I can continue to make you proud, Vino. Champ, MVP, Legend, Hero, Inspiration, Father, Friend. I’m gonna miss you, brother. Mamba forever. Et opslag delt af Justin Timberlake (@justintimberlake) den 27. Jan, 2020 kl. 10.48 PST

Justin Timberlake skriver, at han mødte Kobe Bryant, da de begge var teenagere, og der var en ting, som de havde tilfælles:

'Vi blev forbundet over passion og udvikling. Jeg vidste, hvad du var i stand til med en basketball.'

Popstjernen fortæller, at de efterfølgende udviklede et venskab, hvor Bryant gav sig selv kælenavnet 'Vino'.

'Vino' skyldtes, at Bryant gerne ville vise, at man kan ældes yndefuldt, ligesom fine vine gør.

Kobe Bryant omkom i en tragisk helikopterulykke søndag aften dansk tid. Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Kobe Bryant omkom i en tragisk helikopterulykke søndag aften dansk tid. Foto: LARRY W. SMITH

Den 38-årige sanger skriver, at deres sidste samtale handlede om, hvad det betød for dem at være far, og at det var deres sande arv.

Han tilføjer, at alle hans tanker går til Bryants familie, mens han håber på, at han selv kan forsætte med at gøre vennen stolt.

Justin Timberlake slutter med de rørende ord:

'Vinder, MVP, legende, helt, inspiration, far, ven. Jeg kommer til at savne dig, bror. Mamba for evigt'.

Mamba er en reference til 'Black Mamba', der var Kobe Bryants kælenavn gennem hele hans karriere i NBA.

Der var ni personer i helikopteren, da den styrtede ned i Californien. Kobe Bryants 13-årige datter, Gianna, omkom ligeledes i den tragiske ulykke.

Kobe Bryant spillede alle sine 20 sæsoner i NBA hos Los Angeles Lakers, og han nåede at vinde fem mesterskaber, inden han stoppede karrieren i april 2016.

Bryant blev 41 år.