Meget har været skrevet og sagt om Britney Spears igennem tiderne, og nu skal stjernen også se sig selv nævnt på sin ekskærestes Instagram-profil.

Justin Timberlake, som dannede par med popsangerinden fra 1999 til 2002, skriver nu følgende adresseret dels til hende:

»Jeg vil især gerne sige undskyld til Britney Spears og Janet Jackson, fordi jeg holder af og respekterer dem begge, og jeg ved, at jeg har fejlet,« lyder det på hans sociale medieprofil.

Undskyldningen kommer efter, at en ny dokumentar om Britney Spears har set dagens lys.

Dokumentaren 'Framing Britney Spears' viser flere af de udfordringer, som Spears har skullet gå igennem i sin karriere.

Den fortæller blandt andet historien om, hvordan Spears fik meget af skylden for bruddet mellem de to megastjerner.

Det skete efter, at Timberlake lavede en musikvideo til sangen 'Cry me a river'. En video, hvor en kvinde, der har en slående lighed med Britney Spears, så ud til at være det tidligere N'sync-medlem utro.

Og det var ikke hans eneste forseelse, hvis man ser dokumentaren. De fremhæver også, hvordan han i meget lidt diskrete vendinger kommenterede på parrets sexliv.

I et radiointerview blev han spurgt, om han havde haft sex med Britney Spears, hvortil hans svar lød:

Mens tingene stadig var gode i forholdet mellem de to popstjerner.

»Ok, ja. Det havde jeg«. En udtalelse, der under interviewet affødte klapsalver, skriver New York Times.

I Justin Timberlakes opslag står der ikke, om det er dokumentaren, der har gjort, at han undskylder. Dog har der været massiv fokus på ham på sociale medier, siden den kom ud på FX.

'Jeg har set jeres beskeder, tags, kommentarer og bekymringer, og jeg vil gerne svare. Jeg er oprigtigt ked af, de gange i mit liv, hvor mine handlinger bidrog til et problem, hvor jeg talte, hvor jeg ikke burde have gjort det, eller ikke talte, selvom det var det rigtige at gøre,' lyder det fra ham indledningsvist i opslaget, og han fortsætter:

Britney Spears klippede sig skaldet for rullende kameraer, hvilket foranledige pressen til at skrive, hun havde et nedbrud.

'Jeg forstår, at jeg i disse øjeblikke ikke levede op til det, jeg skulle, og i mange andre situationer nød godt af et system, som tolererer kvindehad og racisme.'

Derefter går han til undskyldningen, som til dels er sigtet ekskæresten, men også sangerinde Janet Jackson, med hvem han optrådte ved det store halftime-show ved Super Bowl i 2004.

Der trak Timberlake en del af Jacksons beklædning af under deres fælles optræden. Noget, som især Janet Jackson kom til at høre meget for efterfølgende.

Og både behandlingen af Jackson og Spears er formentlig det, som har fået Timberlake til tasterne, hvor han har forfattet et Instagram-opslag, som slutter med ordene:

»Jeg føler mig også nødsaget til at reagere, dels fordi alle involverede fortjener bedre, men vigtigere endnu fordi dette er en større samtale, som jeg af hele mit hjerte gerne vil være en del af, men også gerne vil lære fra ...«

Justin Timberlakes undskyldning kommer, efter medier og kendisser også er kommet med indrømmelser.

Billede fra Jackson og Justin Timberlakes optræden.

Således skrev Glamour 'Vi undskylder, Britney. Vi bærer alle en del af skylden for det, der skete for Britney Spears' på deres Instagram-profil.

Og komiker Sarah Silverman, som kaldte Britney Spears' børn 'de mest nuttede fejltagelser nogensinde', giver også en uforbeholden undskyldning.

»Britney, jeg er så ked af det. Jeg har det skidt med, at jeg sårede dig. Jeg kunne sige, jeg bare gjorde mit arbejde, men det føles meget Nürnbergsk af mig (reference til retsforfølgning af ledere i Nazityskland efter Anden Verdenskrig, red.)«

Britney Spears har ikke selv medvirket i dokumentaren 'Framing Britney Spears', der udkom 5. februar.