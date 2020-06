'Som far gør det her billede ondt'.

Sådan skriver Justin Timberlake til et hjerteskærende familiebillede af Rayshard Brooks.

Den 27-årige afroamerikanske mand blev 12. juni skudt af en politibetjent.

En hændelse, som har vakt voldsom opmærksomhed, da den skete i kølvandet på drabet på George Floyd 25. maj. Han døde, da en politibetjent pressede et knæ i halsen på ham under en anholdelse.

Begge dødsfald har fået mennesker verden over til at benytte sig af hashtagget #blacklivesmatter på sociale medier, og det gør Justin Timberlake også til billedet af Rayshard Brooks. Det skriver ET Online.

På billedet kan man se Rayshard Brook holde sin nyfødte datter.

'Som far gør det her billede ondt. Rayshard Brooks var far til tre piger. De var 1, 2 og 8 år. Han burde ikke være død,' skriver den 39-årige sanger i sit opslag.

Justin Timberlake skriver endvidere, at han lover at gå ind i kampen for at bekæmpe racisme.

As a dad, this photo hurts. #RayshardBrooks was a father of three girls...1, 2, and 8 years old. He should not be dead. ⠀ ⠀ Neither should #RiahMilton, #DominiqueFells, and #RobertFuller. This week, these four innocent people became victims of racism, violence, and intolerance. And we're still waiting for Justice for #BreonnaTaylor. I'm heartbroken for their families and for this country.⠀ ⠀ The system needs to change... it has repeatedly shown us that Black people in America are not safe. I'll follow up with more resources and ways to help. #BlackLivesMatter

'Systemet skal ændres. Det (systemet, red.) har gentagne gange vist os, at sorte mennesker i Amerika ikke kan føle sig trygge. Jeg vil følge op på dette med flere ressourcer og måder, jeg kan hjælpe på.'

Rayshard Brooks blev 27 år gammel. Han døde, da han blev skudt af en politibetjent 12. juni.

Hændelsen fandt sted ude foran en restaurant i Atlanta. Her var den afroamerikanske mand faldet i søvn i sin bil, som derfor spærrede restaurantens drive-through.

Politiet blev tilkaldt, og de vækkede ham og bad ham køre ud af køen, hvilket Brooks gjorde.

Efter en ti-minutter-lang dialog mellem parterne, bad politiet Brooks om at gå ud af bilen for at tage en alkoholtest.

Optagelser fra politimandens kropskamera og et overvågningskamera viser, at der først var en venlig stemning, hvor Brooks indvilgede i at deltage i en spiritusprøve og talte om sin datters fødselsdag.

Men da en politimand forsøgte at anholde Brooks, gjorde han modstand, hvorefter han rev sig løs og løb hen over parkeringspladsen.

I hånden har han øjensynligt en af politiets strømpistoler. Det viser en video optaget af en tilfældigt forbipasserende.

Rayshard Brooks med hænderne mod politibilen under anholdelsen på parkeringspladsen foran fastfoodrestauranten Wendy's. (Arkivfoto) Atlanta Pd/Reuters Vis mere Rayshard Brooks med hænderne mod politibilen under anholdelsen på parkeringspladsen foran fastfoodrestauranten Wendy's. (Arkivfoto) Atlanta Pd/Reuters

En overvågningsvideo viser, at Brooks vender sig, da han løber, og måske sigter på politimanden, som løber efter ham. Politimanden åbner ild, og Brooks bliver ramt to gange i ryggen.

Hændelsen udløste i weekenden demonstrationer i Atlanta, der er den største by i Georgia.

Betjenten, der skød og dræbte Brooks, er blevet fyret, mens en anden betjent, der var involveret, er blevet suspenderet.

Derudover har lederen af politiet i Atlanta, Erika Shields, fratrådt sin stille som følge af episoden.