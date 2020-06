Verdensstjernen Justin Timberlake er far til sønnen Silas, og selvom han ikke ofte lægger billeder af sin dreng på sociale medier, har han nu gjort det i en særlig anledning.

Tidligere har man nemlig kun set billeder af den 5-årige dreng på stjernens Instagram-konto, når han har skulle hylde sin hustru til mors dag.

Nu er det dog i forbindelse med fars dag, at Timberlake har delt billeder af Silas - og det gør han sammen med et budskab.

For billederne, som kun viser sønnen med ansigtet skjult, kommer nemlig med en vis eftertænksomhed fra sangerens side.

Vis dette opslag på Instagram Boys grow up to be fathers. I think about that a lot these days. We try to teach our son to love and to respect everyone — we teach him that all people are all created equal, and that no one should be treated differently because of the color of their skin. We teach him this because one day, he will go on to teach his kids the same. It’s a cycle. And right now, as we all work to undo generations of discrimination that have plagued our system and our communities across this country... I’m reminded today that the first lessons start at home. Im grateful for both of my dads and my mother for teaching me those lessons from the beginning. And for listening to me when I had something to say that they hadn’t learned. I pray for that humility with my own son. I’m grateful for my wife, who made me a father, and is my favorite person/partner/teacher/friend in all of it. I’m grateful for my son, who is always ALWAYS teaching me right back. ⠀ ⠀ Happy Father’s Day to all the Dads out there. While we owe our sons and daughters these lessons in the places where the doors close at night, I hope you are as inspired as I am to make them THE TRUTH in the places that same door opens every morning and we send them out to discover. There’s more to do. And we are built for it. After all, we are the Dads. Sending my love to you and yours. Et opslag delt af Justin Timberlake (@justintimberlake) den 21. Jun, 2020 kl. 9.34 PDT

»Drenge vokser op til at blive fædre. Det tænker jeg meget over disse dage. Vi prøver at lære vores søn, at elske og respektere alle - vi lærer ham, at alle mennesker er skabt lige, og at ingen burde blive behandlet anderledes på grund af farven af deres hud,' lyder det.

Opslaget, som er lavet i anledning af fars dag, der i USA bliver fejret 21. juni, ligner et klart signal om støtte til 'Black lives matter'-sagen, der for alvor kom øverst på agendaen, efter den afroamerikanske mand George Floyd døde under en arrestation.

Faktisk kan man også se på Justin Timberlakes Instagram-profil, at sagen fylder meget hos ham. De seneste ni opslag handler nemlig på den ene eller anden måde om at bekæmpe racisme.

Stjernen har sønnen Silas Randall Timberlake sammen med skuespillerinden Jessica Biel, som han også roser i opslaget og kalder sin bedste lærer.