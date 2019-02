Selvom popstjernen Justin Bieber og supermodellen Hailey Baldwin (nu Bieber) gav deres ja til hinanden i september, har de endnu ikke fejret brylluppet. Og nu er festen blevet udskudt igen.

Den skulle ellers have været afholdt i slutningen af februar, men det bliver ikke til noget på grund af Justin Biebers helbred.

Den 24-årige sanger er i behandling for depression, og derfor har parret besluttet, at gommens fokus skal være på at få det bedre, skriver People.

Hvornår bryllupsfesten så bliver, er endnu ikke klart.

For nyligt fortalte parret om deres turbo-forlovelse til Vouge.

Året inden, at den canadiske charmetrold mødte sin udkårne, besluttede han sig faktisk for at gå i cølibat.

Han havde fået et problematisk forhold til sex, og det gjorde, at han begyndte at tage Xanax.

Xanax er beroligende medicin.

Piller, som Justin indrømmer, at han nok misbrugte for at dække over sin skam.

»Jeg gjorde ting, som jeg var rigtig flov over. Jeg var virkelig promiskuøs. Min mor har altid sagt, at man skal behandle kvinder med respekt, men det gjorde jeg jo ikke,« forklarer han.

En af årsagerne til det hurtige ægteskab var, at han gerne ville bryde sin cølibat og tage deres forhold til det intime niveau.

Parret nåede at være forlovet i blot fem måneder, inden de blev gift.