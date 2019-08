De fleste, der bliver gift, nøjes oftest med at holde ét bryllup, men for et af Hollywoods største kendispar, er det en anden snak.

Den canadiske sanger Justin Bieber og den amerikanske supermodel Hailey Bieber blev i slutningen af sidste år gift, men det forhindrer ikke ægteparret i at gøre det igen.

Ifølge det amerikanske medie TMZ har de to superstjerner valgt at holde endnu et bryllup, da de ønsker at holde en stor fest for familie og venner, fordi de ikke fik gjort det sidste gang.

Parret har allerede sendt de spøjse invitationer ud til brylluppet, som skal holdes i den amerikanske stat South Carolina.

Hverken Justin eller Hailey Bieber har nogle særlige relationer til South Carolina, men staten er kendt for sine storslåede bryllupper.

Justin Bieber har canadiske rødder, og Hailey Bieber, der havde efternavnet Baldwin før sidste års bryllup, er født og opvokset i New York, USA.

Invitationerne er eftersigende lavet som en tegneserie, der fortæller de inviterede gæster, at brylluppet finder sted 30. september.

Justin og Hailey Bieber har allerede haft en turbulent bryllupshistorik, og det er faktisk det fjerde forsøg på at stable noget stort på benene, skriver TMZ.

Justin og Hailey Bieber til en NHL-kamp i Boston, Massachusetts.

Justin Bieber har for nyligt været i et uvejr, hvor han er blevet beskyldt for at nedværdige kvinder.

Beskyldningen kom i forlængelse af en konflikt mellem Justin Bieber og hans manager på den ene side og Taylor Swift på den anden.

Bølgerne gik højt på Instagram, hvor beskyldninger om manipulation blev nævnt.

Taylor Swift er kendt for at holde sine private skænderier meget offentlige.