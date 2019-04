Justin Bieber offentliggjorde mandag en aprilsnar på sin Instagram-profil, som fik tusindvis af hans fans op i det røde felt.

Nu undskylder han overfor alle, der blev stødt over hans aprilsnar.

'Der vil altid være folk, som bliver stødt. Der er også mennesker, der ikke reagerer godt på jokes. Jeg er en prankster (person, der godt kan lidt at lave sjov, red,) og det var en aprilsnar,' skriver den 25-årige popstjerne på Instagram.

'Men jeg vil undskylde uanset, påtage mig ansvaret og sige undskyld til alle dem, der blev stødt. Det var virkelig ikke min mening at såre nogen med min aprilsnar,' skriver han.

Vis dette opslag på Instagram There’s always gonna be people offended, there’s also people who don’t take jokes very well, I am a prankster and it was APRIL FOOLS. I didn’t at all mean to be insensitive to people who can’t have children. A lot of people I know, their first go to prank on April fools is telling their parents they are pregnant to get a big reaction. But I will apologize anyway and take responsibility and say sorry to people who were offended. I truly don’t want anyone to be hurt by a prank.. it’s like when I shoved cake in my little sisters face for her birthday expecting her to laugh but she cried. You sometimes just don’t know what will hurt someone’s feelings not to compare pregnancy with cake in the face but it’s just to paint the picture of not knowing what will offend. Some might have laughed but some were offended .. I think With pranks u sometimes have to roll that dice. #prankster #dennisthemenace #sorry #truly Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 2. Apr, 2019 kl. 10.03 PDT

Justin Bieber, som sidste år blev gift med den 22-årige model Hailey Rhode Bieber (tidligere kendt som Hailey Baldwin), lagde mandag et ultralydbillede op på sin Instagram, som indikerede, at hans kone ventede parrets første barn.

Derefter fulgte en række billeder af Hailey Rhode Bieber, som sidder i en seng med hænderne på maven og to læger omkring sig for at understrege, at der ikke var tale om en aprilsnar.

Opslagene udløste i første omgang en masse lykønskninger og hjerte-emojis, men da Justin Bieber efter godt en time afslørede, at der rent faktisk var tale om en aprilsnar, var kommentarfeltet rødglødende.

'Graviditet er jo ikke en joke. Der er mange kvinder, som har mistet et barn eller slet ikke kan få dem. Og det synes du er en joke,' skrev en fan.

Vis dette opslag på Instagram If U thought it was April fools Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 1. Apr, 2019 kl. 1.24 PDT

En anden skrev: 'Du er et forfærdeligt spild af menneske. Jeg håber, du aldrig du kommer til at opleve den smerte, der kommer af at sidde på et badeværelsesgulv og stirre på en negativ graviditetstest igen og igen. Tænk dig om før du uploader dit rige svin.'

Den 25-årige popstjerne oplyser i sit seneste Instagram-opslag, at han ikke havde skænket det en tanke, at folk kunne blive stødt over hans aprilsnar.

'Det var på ingen måde min mening at være ufølsom overfor børn, som ikke kan få børn. Jeg kender bare mange, hvis aprilsnar altid er at fortælle deres forældre, at de er gravide - bare for at få en reaktion.'

'Nogle har måske grinet, mens andre blev stødt. Når det kommer til aprilsnar, er det en chance, man må tage,' slutter han sit 'undskyldnings'-opslag.