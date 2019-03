Den amerikanske sanger Justin Bieber kæmper med sit mentale helbred.

Lige nu fokuserer Sorry-stjernen på at blive rask, hvilket betyder, at han og konen Hailey Baldwin udskyder deres officielle bryllup.

Ifølge en kilde tæt på parret skal de giftes, men lige nu bruger de tiden i Los Angeles og fokuserer på, at sangeren bliver rask.

»De har ikke sendt nogen ny invitation endnu. De har tænkt sig at vente til, at Justin får det bedre, og de glæder sig til at planlægge brylluppet sammen,« siger kilden til amerikanske People.

Vis dette opslag på Instagram Just wanted to keep you guys updated a little bit hopefully what I’m going through will resonate with you guys. Been struggling a lot. Just feeling super disconnected and weird.. I always bounce back so I’m not worried just wanted to reach out and ask for your guys to pray for me. God is faithful and ur prayers really work thanks .. the most human season I’ve ever been in facing my stuff head on.. Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 9. Mar, 2019 kl. 10.27 PST

Selvsamme medie har tidligere skrevet, at 25-årige Bieber har kæmpet med et pillemisbrug og en depression.

Sidste år blev Justin Bieber efter få måneders forlovelse hemmeligt gift med Hailey Baldwin (nu Bieber). Samtidig har han lagt musiklivet på is og har i stedet koncentreret sig om sit tøjmærke, 'drew'.

For lidt over en uge siden lavede verdensstjernen et opslag på Instagram, hvor han talte direkte til sine fans.

'Jeg har kæmpet en del. Føler mig bare super frakoblet og underlig. Jeg klarer den altid, så jeg er ikke bekymret, ville bare række ud og bede jer om at bede for mig. Gud er trofast, og jeres bønner virker virkelig. Tak,' lyder det fra den genfødte kristne canadier i opslaget.