Et noget overraskende og måske også lidt bizart tweet blev natten til mandag dansk tid sendt ud på supertjernen Justin Biebers Twitter-konto.

Her udfordrede han en anden megastjerne, Tom Cruise, til en MMA-kamp i den berygtede ’Octagon’.

Hvorfor, 25-årige Justin Bieber vil slås med 58-årige Tom Cruise, står hen i det uvisse.

Ikke desto mindre lader det til, at Bieber mener det seriøst.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019

I tweetet lyder det:

’Jeg vil udfordre Tom Cruise til en kamp i ’the octagon’. Tom, hvis ikke du tager imod denne kamp, er du bange', skriver han blandt andet i tweetet.

Herefter ’tagger’ Justin Bieber Dana White, som er præsident for UFC – den største MMA-organisation i verden.

Biebers udfordring har spredt sig til en lang række amerikanske medier som en steppebrand.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 10, 2019

Her spekulerer man i, hvad der har udløst Biebers udfordring, og om udfordringen er ment i ramme alvor.

Hverken Dana White eller Tom Cruise har endnu reageret på Biebers Tweet.

Til gengæld har en MMA-stjernen Conor McGregor skyndt sig at bide til bolle.

’Hvis Tom Cruise er mand nok til at acceptere denne udfordring, vil McGregor Sport and Entertainment sætte kampen op’, skriver han blandt andet i et tweet.