Justin Bieber har tidligere fortalt om det misbrug, der i mange år prægede hans liv, men nu afslører han, hvor skidt det egentlig stod til.

I det seneste afsnit af popstjernens Youtube-serie 'Justin Bieber: Seasons' fortæller han, at hans afhængighed begyndte allerede, da han var 13 år.

»Folk ved ikke, hvor alvorligt det var,« siger han og fortsætter:

»Jeg vågnede op om morgenen, og det første, jeg gjorde, var at tage tage piller, ryge en fed og starte min dag.«

I afsnittet fortæller den i dag 25-årige sanger, at misbruget var så slemt, at han på et tidspunkt var sikker på, at afhængigheden ville koste ham livet.

Høj på både ecstasy og svampe var det ikke unormalt, at folk omkring ham måtte tjekke hans puls for at sikre sig, at han trak vejret, fortæller han, mens han også reflekterer over, hvordan det kunne komme så vidt.

Han er ikke i tvivl om, at den tidlige berømmelse ledte ham i retning mod stofferne.

»Jeg var ung, og som alle andre i branchen og i verden eksperimenterede jeg og gjorde, hvad alle andre gør i deres ungdom,« siger han og fortsætter:

Justin Bieber og hustruen Hailey Baldwin her fotograferet til premieren på 'Justin Bieber: Seasons'. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Justin Bieber og hustruen Hailey Baldwin her fotograferet til premieren på 'Justin Bieber: Seasons'. Foto: MARIO ANZUONI

»Men jeg stod foran kameraer, mens jeg oplevede det hele. Jeg havde en anden eksponering. Jeg havde mange penge og mange ting.«

En dag for nogle år siden stod Justin Bieber dog ved en skillevej:

Ville han være sammen med Hailey Baldwin, som ikke ville have noget med ham at gøre, så længe han tog stoffer? Eller ville han blive i misbruget?

Som bekendt valgte han første mulighed, og parret blev gift i 2018