En tur hos frisøren har gjort popstjernen Justin Bieber utrolig upopulær … igen.

For anden gang i sit liv har den 27-årige sanger nemlig valgt sig at få dreadlocks, som er en frisure, der har rødder i den jamaicanske rastafari-kultur.

Første gang Justin Bieber fik den kontroversielle frisure, var tilbage i 2016, hvor han blev kritiseret massivt af identitetspolitiske fortalere, som beskyldte sangeren for kulturel appropriation og hvidheds-tyranni.

Og modtagelsen af selvsamme frisure er altså ikke meget bedre her i 2021.



Det er nemlig strømmet ind med svinere på Justin Biebers Instagram-profil, efter han mandag delte en række billeder af sin nye frisure. Det skriver Page Six.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber)

'Det er virkelig skuffende at se dig med dreadlocks. Jeg troede, du havde lært noget,' skriver en af sangerens fans til Justin Bieber gennem Instagram.

'Jeg ved, du kan gøre det bedre end det her,' skriver en anden.

Hvad synes du? Er det okay at få dreadlocks, når man er hvid?

Også på Twitter er Justin Bieber landet i en massiv shitstorm for sine dreadlocks.

Her bliver han blandt andet beskyldt for kulturel appropriation og for at være racist.

'Søde Justin, du bliver nødt til at forstå, at du bliver nødt til at være lydhør, hvis du vil støtte sorte mennesker og antiracismebevægelsen,' skriver en bruger på det sociale medie og fortsætter:



'Og det betyder, at du ikke kan udføre kulturel appropriation. Nogensinde.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber har endnu ikke selv kommenteret kritikken af sit hår.

Da han var i det lignende stormvejr tilbage i 2016, blev han dog ikke umiddelbart synderligt berørt.

»Tag det roligt. Det er bare hår,« sagde han i en video og understregede, at han ikke havde fået frisuren for at 'stjæle den sorte kultur eller føre sig frem som en sort rapper'.

Han understregede endvidere, at hans fans måtte acceptere ham, som han er, og at han ville have lov til at gøre, hvad han ville med sit hår.

Noget, som han altså tilsyneladende holder stadig holder fast ved.