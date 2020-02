Knapt er Justin Biebers seneste album kommet på gaden, før det slår rekorder.

Albummet 'Changes', der udkom 14. februar, ligger nummer et på den amerikanske Billboard-liste og har dermed gjort popsangeren til rekordindehaver.

Den canadiske sanger er nemlig med albummet den yngste soloartist, der nogensinde har haft syv album i listens top.

Dermed slår han en 59 år gammel rekord, skriver BBC.

En rekord, der tilhørte ingen ringere end kongen af rock 'n' roll - Elvis Presley.

'Changes' er det første album fra Justin Biebers hånd i fire år, og alene i sidste uge blev der solgt 231.000 af slagsen.

Albummet tager udgangspunkt i sangerens eget liv: Rejsen fra at være teenageidol til at blive voksen og gift.

Flere af sangene på albummet er da også dedikeret til sangerens kone, Hailey Baldwin.

Parret fotograferet i forbindelse med premieren på Justin Biebers Youtube-serie 'Seasons'. Foto: MARIO ANZUONI

Parret blev gift første gang i september 2018 efter at have kendt hinanden siden teenagealderen.

Og i efteråret 2019 sagde parret så ja til hinanden igen.

At sangeren har valgt at dedikere flere sange til sin hustru, er der ikke meget at sige til.

Han har ved flere lejligheder udtalt, at hun har været afgørende for, at han er kommet tilbage på sporet efter flere år med misbrug.