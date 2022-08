Lyt til artiklen

Superstjernen Justin Bieber ville hellere passe sin skønhedssøvn - end på klub i Aarhus.

Også selvom hans crew, herunder DJ’en Tay James, havde bestilt bord på den aarhusianske natklub, Kupé, i forbindelse med poplegendens koncert på dette års smukfest.

Og selvom Justin Bieber plejer at være til stede når Tay James giver et DJ-sæt, var han altså ikke at finde på klubben onsdag aften.

»Han er gået i seng,« lød det fra medejeren af Kupé til Aarhus Stiftstidende.

Ikke nok med at crewet havde bestilt bord, så havde de også bedt om 100 af de i alt 400 ledige billetter til klubben på den pågældende aften.

Men de resterende 300 billetter blev revet væk og 1.200 stod på ventelisten, da offentligheden fik at vide, at der var mulighed for, at den canadiske ‘boyfriend’-sanger ville deltage i festlighederne. For Justin Bieber plejer at kigge forbi, når DJ Tay James spiller. Sådan lyder rygterne hvert fald.

Canadiske Justin Bieber lukker bøgescenerne på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. Foto: Helle Arensbak Vis mere Canadiske Justin Bieber lukker bøgescenerne på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. Foto: Helle Arensbak

Tidligere har medejer af Kupé Emil Knudsen, udtalt, at han først troede, at det var en joke, da Justin Biebers crew bestilte bord på klubben, og bad derfor DJ Tay James om at filme sig selv som dokumentation.

Ikke desto mindre dukkede Justin Biebers crew op – dog uden popstjernenen – og fyrede op for en fed fest med et DJ-set.

Hvad det kostede at få Justin Biebers DJ til at spille på klubben ville Emil Knudsen ikke ud med, da B.T. talte med ham, men det var ikke billigt, kunne han afsløre.

Derudover havde crewet også en bestillingslisten – en såkaldt rider – med krav til mad og drikke. Alt skulle være økologisk – også sprutten – og noget af det har været svært for den aarhusianske klubejer at skaffe. Hvad der stod på listen, ville klubejer Emil Knudsen ikke fortælle, da B.T. talte med ham.

Bordet, der er resereveret til Justin Biebers crew. Foto: Kupé Vis mere Bordet, der er resereveret til Justin Biebers crew. Foto: Kupé

»Hvad der står i kontrakten er mellem mig og dem. Men alt i alt synes jeg, at det er en fair rider. Vi har oplevet lidt af hvert gennem tiden med forskellige kunstnere,« fortalte han.