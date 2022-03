Musikeren Justin Bieber og hans kone, Hailey Bieber, fik sig en ubehagelig oplevelse i sidste uge.

Her blev sidstnævnte nemlig indlagt med en blodprop i hjernen, som forårsagede en lille mangel på ilt.

Hun har det godt nu, men oplevelsen sidder fortsat i både hende og Justin Bieber. Derfor valgte han onsdag at sætte flere ord på oplevelsen under en koncert i Denver, som er en del af hans 'Justice'-tour. Et klip, han også har delt på Instagram.

»De fleste af jer har nok set eller hørt nyhederne om min kone … men hun er okay, hun har det godt, hun er stærk,« sagde sangeren under en uventet pause, hvor dele af strømmen gik.

»Men det har været skræmmende, virkelig skræmmende. Men jeg ved, at Gud holder hende i sine hænder, og det er en god ting.«

Hovedpersonen selv har også været ude at fortælle om oplevelsen. Det skete i en række stories på Instagram.

»Torsdag morgen (10. marts, red.) sad jeg til morgenmad med min mand, da jeg begyndte at få slagtilfælde-lignende symptomer og blev kørt på hospitalet,« skrev hun.

»Selvom dette absolut var et af de mest skræmmende øjeblikke, jeg nogensinde har været igennem, er jeg hjemme nu og har det godt, og jeg er så taknemmelig for alle de fantastiske læger og sygeplejersker, der tog sig af mig.«

28-årige Justin Bieber og 25-årige Hailey Bieber blev gift i 2018.