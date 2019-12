Der er 'first world problems', og så er der Justin Biebers kaffe-krig.

Den 25-årige superstjerne har blandt andet brugt juleferien på at skælde ud på den canadiske fastfoodkæde Tim Hortons og deres to go-kaffe.

Tim Hortons har ifølge People.com tidligere haft problemer med deres kaffe-låg, som lækkede, hvilket betød, at de i år sendte et nyt på gaden. Og her er det, at Justin Bieber er kommet op i det røde felt.

Fredag gik han ind på sin Instagram-profil og skrev en klage over de nye kaffe-låg. Han lavede en afstemning i sin Instagram-story, hvor han spurgte sine 123 millioner følgere, om de også savner Tim Hortons gamle låg. 70 procent gjorde.

»Jeg ved godt, at de gamle kunne lække, men de var nemmere at drikke af,« skrev Justin Bieber.

»De nye låg er ubehagelige for munden, og der kommer meget lidt væske ud for hver tår. Det er en skandale, og det skal laves om igen,« fortsatte han.

Den kaffedrikkende popstjerne er også utilfreds over, at man laver lågene af plastik:

»Find en måde at gøre dem genanvendelige på. Lad os ændre verden et låg ad gangen,« tilføjede han.

Vis dette opslag på Instagram @timhortons I know they could leak but it was easier to drink out of.. the coffe would come out better.. these new lids are uncomfortable on the mouth, and you get very little liquid each drink it's a damn outrage and needs to be changed back. Tbh it shouldn't be plastic find a way to be recyclable let's change the world 1 lid at a time Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 27. Dec, 2019 kl. 12.11 PST

Tim Hortons-kæden ved godt, at man ikke skal ignorere en vred Justin Bieber alt for længe, så de var hurtige til at svare tilbage i hans Instagram-kommentarfelt:

»Tak for din feedback. Vi er kede af, at du ikke kan lide vores låg, men den gode nyhed er, at de er lavet ud af 100 procent genanvendelig plastik.«

De supplerede deres kommentar med at tilbyde Justin Bieber at komme forbi deres restaurant og hjælpe dem med at gøre det hele bedre.

Og så blev Justin Bieber glad.

I et nyt opslag skrev han:

»Vi gør en forskel et låg ad gangen. Tak Tim Hortons.«

Og eventyret slutter ikke her.

For sørme om Justin Bieber ikke søndag havde fået fat i en Tim Hortons kaffe med et gammelt låg, hvilket han lavede et nyt opslag på Instagram om.