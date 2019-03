Justin Bieber blev sidste år gift med 22-årige Hailey Baldwin, men det er langt fra alle Biebers fans, der synes om de to unge stjernes ægteskab og forhold.

Men nu har Justin Bieber fået nok, og i en lang kommentar på Instagram, går han direkte til angreb på en fan, der hævder, at popstjernen ikke elsker sin kone.

'Du er IKKE forelsket i Hailey! Du er kun gift med hende for at hævne dig på SG (Selena Gomez, Justin Biebers eks-kæreste, red.)' lyder det blandt andet fra en Instagram-bruger, der kalder sig Jaileyisajoke.

Kommentaren er skrevet til et billede, Justin Bieber mandag delte af sin kone, og den har i den grad fået den 25-årige verdensstjerne op i det helt røde felt.

'Du er umoden, og det faktum, at du har en konto dedikeret til at svine min kone og mig til, er helt absurd. Hvorfor ville jeg dedikere hele mit liv til en i ægteskab for at hævne mig på min eks. Hvis man tror på det, er man enten 10 år gammel eller yngre, for et logisk menneske snakker og tænker ikke sådan, og du burde skamme dig,' skriver Justin Bieber blandt andet i sit lange svar, som stjernen har delt med sine 106 millioner følgere på sin Instagram-story.

Han opfordrer samtidig alle til at dele det.

Justin Bieber har tidligere dannet par med sanger og barnestjerne Selena Gomez, og siden de to gik fra hinanden, har mange fans håbet, at de igen ville finde sammen.

I sit svar fortæller Justin Bieber også, at han stadig elsker Selena Gomez, men at hans kone er den eneste for ham.

Justin Bieber har på sin Instagram delt en meddelelse om, at fans skal stoppe med at sende hadefulde beskeder.

'Jeg elskede og elsker Selena, og hun vil altid have en plads i mit hjerte, men jeg er fuldstændig forelsket i min kone, og hun er det absolut bedste, der nogensinde er sket for mig, punktum,' skriver Justin Bieber.

Sangeren understreger samtidig, at hans svar er til alle dem, der sender ubehagelige beskeder i retning af ham og hans kone.

'Jeg har set mange sige lignende ting, og jeg vil aldrig svare igen på denne type beskeder, for jeg vil ikke bruge energi på det, men det her er et svar til alle umodne, syge mennesker, som sender Hailey sårende beskeder som 'han går altid tilbage til Selena' eller 'Selena er bedre for ham'. I har ingen idé om, hvordan mit liv er, eller hvad der er godt for mig', lyder det fra Bieber.

Sangeren understreger samtidig, at hvis man ikke støtter hans forhold til Hailey, støtter man heller ikke ham, og han vil ikke høre på fans, der ikke har noget pænt at sige.

Biebers lange kommentar kommer i kølvandet på, at sangeren for få uger siden meddelte, at han kæmper med sit psykiske helbred efter en depression og et pillemisbrug.

Justin Bieber og Hailey Baldwin blev gift sidste år, men det unge par har endnu ikke holdt bryllupsfest.

Tilbage i februar meddelte parret, at de udskød festen, der egentlig skulle være holdt i slutningen af februar.

Det skete netop, fordi Justin Bieber er i behandling for en depression, og parret derfor vil vente, til han har det bedre igen.