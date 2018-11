Justin Bieber er blevet gift med sin udkårne, Hailey Baldwin.

Parret har været forlovet i blot fem måneder og har i alt dannet par i seks - og de er ovenud lykkelige, skriver popikonet.

Det gør han på sin Instagram, hvor han også bekræfter ægteskabet.

‘Første Thanksgiving (amerikansk højtid, red.) som en gift mand, første gang jeg er vært for Thanksgiving. Første gang begge vores familier mødes alle sammen,’ skriver han blandt andet.

Vis dette opslag på Instagram Happy late thanksgiving to everyone. First thanksgiving as a married man, first time hosting thanksgiving. First time both sides of the family has come together. Relationships are hard and love isn’t always easy but thank you Jesus for showing me how! Every day is a learning process, trying to be more like him, patient, kind, selfless, boy I got a long way! But gods grace is sufficient ! Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 23. Nov, 2018 kl. 9.54 PST

Han erkender også, at ægte kærlighed kan være svær, men at den er værd at kæmpe for.

Selvom parret kun har været kærester i seks måneder, så har de kendt hinanden længere.

De har tidligere været et par, men gik fra hinanden og havde andre kærester hver især, indtil de fandt sammen igen i sommer.

Rygterne om ægteskabet har floreret længe.

Vis dette opslag på Instagram very thankful Et opslag delt af Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) den 23. Nov, 2018 kl. 10.10 PST

Hailey Baldwin ændrede lørdag sit navn på Instagram til Hailey Rhode Bieber, mens den canadiske megastjerne fredag lagde et billede på Instagram med teksten 'Min kone er sej'.

Allerede tilbage i september gik rygterne på, at det celebre kendispar skulle have afholdt et hemmeligt bryllup i New York, hvor de havde sagt deres 'ja' til hinanden.

Der var dog forskellige meldinger om, hvorvidt de faktisk var blevet viet eller ej, og derfor har mange fans også ventet spændt på, om rygterne talte sandt, men nu bekræfter Bieber altså rygterne selv.

Justin Bieber er 24 år, Hailey Baldwin er 22 år og model.