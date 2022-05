Hailey Bieber fortalte tidligere på året, at hun ikke længere ville fortælle offentligheden om sit og Justin Biebers ægteskab.

Men den 25-årige model har tilsyneladende ikke givet samme princip videre til sin 28-årige popstjernemand.

For Justin Bieber fortæller nu – i et videointerview med den 47-årige radiopersonlighed Ebro Darden i 'The Ebro Show' – at han brød sammen efter brylluppet med den tidligere Baldwin.

»Jeg husker i starten, efter at være blevet gift, at jeg havde et mindre psykisk sammenbrud, fordi jeg troede, at ægteskabet skulle fikse alle mine problemer. Men det gjorde det ikke,« indrømmer Justin Bieber.

Justin Bieber optrådte med sangen 'Peaches' til årets Grammy Awards. Foto: MARIO ANZUONI

Han og Hailey Bieber blev kærester tilbage i foråret 2018, og inden året var omme nåede de at blive både forlovet og hemmeligt gift på rådhuset i New York. Året efter blev de gift igen.

Men tiden efter de første bryllup var altså ikke nem for den kristne popstjerne.

I videointerviewet fortæller han nemlig, at han begyndte at klandre sig selv for at være hyklerisk.

»En hykler, som forventede, at min kone skulle gøre det, jeg ikke selv kunne klare. Det er hårdt nogle gange at se sig selv i spejlet og indse, at man ikke er den person, man troede, man var,« siger Justin Bieber.

Den canadiske popstjerne Justin Bieber og den amerikanske model Hailey Bieber. Ægteparret mødte sammen op til årets Grammy Awards. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA

Han har tidligere været ærlig omkring, at Hailey Bieber har haft afgørende betydning for, at han fandt tilbage på sporet.

Det 28-årige popikon har nemlig kæmpet med både misbrug, manglende tillid i forholdet og traumer fra et hårdt liv i underholdningsbranchen.

Den seneste prøvelse for det unge ægtepar var dog, da Hailey Bieber i marts blev ramt af en blodprop i hjernen på grund af det, der viste sig at være et medfødt hul i hjertet.

»Det var uden tvivl det mest skræmmende øjeblik i mit liv,« lød det ærligt fra den 25-årige model.