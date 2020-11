»Smerten var der konstant. Jeg lavede ikke andet end at lide.«

Sådan siger Justin Bieber i sin nye dokumentar, 'Justin Bieber: Next Chapter', der blev udgivet på YouTube fredag.

I dokumentaren afslører den i dag 26-årige sanger, at han havde det så elendigt psykisk, dengang han som ung teenager brød igennem og blev en verdenskendt megastjerne, at han udviklede selvmordstanker.

»Da jeg var 15 år, var jeg altid omgivet af mennesker. Millioner af mennesker blandt publikum, men jeg følte mig alligevel ensom,« siger han i dokumentaren ifølge People.

Justin Bieber var blot en ung teenager, da hele verden lærte hans navn at kende.

»Jeg følte mig alligevel misforstået. Jeg følte ulykkelighed. Jeg havde ingen anelse om, hvad der var på vej. Jeg havde ingen anelse om, at livet ville sende mig ud i et stormvejr,« fortsætter han.

Justin Bieber siger endvidere, at det især var den barske kritik mod hans person, der ramte ham hårdt.

»Mange folk var så onde. Tilfældige mennesker sagde ting som: 'Du stinker! Du ligner en pige', og jeg forsøgte at ryste det af mig og lade som om, at det ikke gik mig på, men det gjorde det,« siger han og fortsætter:

»Der var tidspunkter, hvor jeg var virkelig, virkelig selvmordstruet. Jeg var i tvivl om, hvorvidt smerten nogensinde ville gå væk. Den var så konstant. Jeg led bare og tænkte, at jeg hellere ville føle ingenting end at have det sådan.«

Justin Bieber med sin modelhustru, Hailey Bieber.

I dokumentaren fortæller Justin Bieber, at det især var hans hustru, Hailey Bieber, der hjalp ham med at overkomme de mørke tanker.

Han siger, at han den dag i dag føler sig mere stabil end nogensinde.

»Jeg føler ro for første gang i mit liv. Jeg føler ikke, jeg stræber efter noget,« lyder det.

'Justin Bieber: Next Chapter' kan ses her.