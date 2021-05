»Enstrenget.«

Det var den beskrivelse, som forfatteren Jussi Adler-Olsen gav, da Her & Nu for fem år siden spurgte ham til karakteren Carl Mørck i den fjerde filmatisering af 'Afdeling Q'-filmene, 'Journal 64'.

Udtalelsen skabte enorm drama, og filmselskabet Zentropa var efterfølgende ude og sige, at Jussi Adler-Olsen burde koncentrere sig om at skrive flere bøger og lade dem om at lave film.

Striden mellem de to parter endte med, at Jussi Adler-Olsen valgte at droppe Zentropa og i stedet sælge rettighederne til sine bøger til Nordisk Film, som snart er aktuel med den femte film i rækken, 'Marco Effekten'.



Nu sætter den 70-årige forfatter ord på bruddet mellem ham og Zentropa i et interview med TV 2, hvor han blandt andet understreger, at hans gamle udtalelser ikke var en kritik af Nikolaj Lie Kaas, som dengang spillede rollen som Carl Mørck.

»At jeg synes, Carl Mørck-figuren var enstrenget, går ikke på Nikolaj Lie Kaas, men på manuskriptet, forståelsen af bogforlægget, på instruktion, men sjældent på skuespilleren,« siger Jussi Adler Olsen og fortsætter:

»Jeg fik straffen for den ene udtalelse, men jeg har moret mig og hygget mig med de første fire film. Og Nikolaj er jo en kæmpe charmetrold over alle.«

Jussi Adler-Olsen påpeger dog endvidere, at han er godt tilfreds med, at Ulrick Thomsen har overtaget Nikolaj Lie Kaas' rolle som Carl Mørk, da han anser Ulrick Thomsen for at være en 'mere underspillet' skuespiller.

De tidligere hovedroller i 'Afdeling Q', Fares Fares og Nikolaj Lie Kaas. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere De tidligere hovedroller i 'Afdeling Q', Fares Fares og Nikolaj Lie Kaas. Foto: Thomas Lekfeldt

At bruddet mellem Zentropa og succesforfatteren var dramatisk er ikke en underdrivelse.

Bruddet medførte blandt andet, at Jussi Adler-Olsen ikke dukkede op til premieren på 'Journal 64', og Nikolaj Lie Kaas var efter flere måneders tavshed også selv ude at kommentere sin fyring.

Den 48-årige skuespiller sagde dengang, at han selv troede, at årsagen til forfatterens utilfredshed lå i, at de to ikke ligner hinanden nok.

»Man skal huske på, at Jussi jo hedder Carl til fornavn, så jeg tror meget, at han spejler sig selv i figuren,« sagde han dengang til Her og Nu.



'Marko Effekten' får premiere 27. maj.

Jussi Adler-Olsen understreger over for TV 2, at han – på trods af sin utilfredshed med Zentropas håndtering af hans bøger – ikke har sikret sig mere indflydelse på filmene med Nordisk Film, der efter planen skal producere de resterende seks af forfatterens 'Afdeling Q'-bøger.