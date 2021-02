Cirka 450 kvadratmeter herskabsejendom i Hørsholm.

Så stor er den nye bolig, som forfatter Jussi Adler-Olsen har erhvervet sig sammen med sin hustru, og de hiver teltpløkkerne op af en helt bestemt grund.

»Resten af familien flytter til Hørsholm, så flytter vi også til Hørsholm,« fortæller krimikongen til B.T.

»Vi er heldige, at familien gerne vil os, og jeg vil nærmest kalde det en direkte opfordring fra min søn,« siger Jussi Adler-Olsen, mens han griner og forklarer, at det er for at være mere tilgængelige, når det gælder børn og børnebørn.

Jussi Adler-Olsen er født i København og har boet der hele sit liv, så det bliver ikke nemt at flytte ifølge den 70-årige forfatter.

»Jeg er oprindeligt københavner. Min hustru og jeg elsker København, og vi elsker specielt boligområdet i Valby, som vi bor i endnu. Vi havde ikke forestillet os, at vi skulle flytte fra byen, men det hus i Hørsholm var simpelthen for charmerende til at lade være.«

Hertil forklarer Jussi Adler-Olsen, at huset var meget eftertragtet, Han vil ikke afsløre prisen over for B.T., men Se og Hør har skrevet, at boligen koster 15 millioner kroner.

Dog er det ikke kun flytningen i løbet af foråret, som Adler-Olsen har på programmet, det er også en ny tilføjelse til den meget populære bog- og filmserie Afdeling Q.

»Jeg sidder bare og skriver på Q-9,« fortæller forfatteren, der netop refererer til en ny bog i historien om Carl Mørck og Afdeling Q.

»Der er jo corona, så der er ikke så meget andet, man kan lave i øjeblikket. Og man skulle tro, at man bliver hurtigere af den grund, men det er langtfra tilfældet. Så jeg bruger nogle timer hver dag.«