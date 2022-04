Tiden er ved at rinde ud for Melissa Elizabeth Lucio.

De sidste 15 år har hun siddet på dødsgangen, dømt for mordet på sin toårige datter. Et mord, hun ifølge sine advokater blev manipuleret af politiet til at tilstå, og derfor møder hendes snarlige henrettelse store protester.

Nu er realitystjernen Kim Kardashian også gået ind i sagen. Og den hjælp er den dødsdømte amerikanske kvinde ifølge TMZ meget »overrasket over« og glad for.

40-årige Kim Kardashian er nemlig i gang med at uddanne sig til advokat, og allerede undervejs i studierne har hun gjort sin mærkesag tydelig: At hjælpe uskyldigt dømte ud af fængslet.

Nu er det så dødsdømte Melissa Elizabeth Lucio, som realitystjernen har kastet sin opmærksomhed – og sin store platform – efter at hjælpe.

For til sine knap 300 millioner følgere på Instagram har Kim Kardashian fortalt om den opsigtsvækkende sag og blandt andet delt det »hjerteskærende« brev, som Melissa Elizabeth Lucios fjorten børn har sendt til guvernøren i Texas, Greg Abbott, hvor de trygler om ikke at henrette deres mor for mordet på deres søster.

»Der er så mange uafklarede spørgsmål i den her sag og ved det bevismateriale, der blev brugt til at dømme hende. Det er en af mange grunde til, jeg er imod dødsstraf – og derfor, jeg beder til, at hendes børns ønske bliver opfyldt og deres mors liv skånet,« skrev Kim Kardashian i en story på Instagram i den forbindelse.

Kim Kardashian har også selv rakt ud efter guvernør Greg Abbott og bedt ham standse henrettelsen, der er fastsat til onsdag 27. april.

Udover den 40-årige realitystjerne har også mere end 185.000 personer underskrevet en erklæring om, at henrettelsen af Melissa Elizabeth Lucio bør udskydes, ligesom organisationen The Innocence Projekt – som kæmper for at få omstødt dødsdomme i sager, hvor der er mistanke om at den dømte er uskyldig – vil have retssagen til at gå om.

Men USAs højesteret har afvist at gennemgå den stadfæstede dødsdom fra appeldomstolen.