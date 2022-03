Da Julie Zangenberg mødte sin forlovede, kokken Andreas Bagh, fem år tilbage, vidste hun straks, at han skulle være far til hendes børn.

Som tiden var inde, og en familieforøgelse stod for døren, gjorde skuespilleren da også en hel del for at forberede sin krop bedst muligt. Blandt andet ved at omlægge sin kost og droppe alkohol.

Det fortæller hun om i podcasten 'To The Moon Honey', hvor hun ligeledes afslører, at de nye tiltag virkede for hende. Efter blot to forsøg stod hun nemlig med en positiv graviditetstest.

Men derfra var det bestemt ikke alt, der gik som planlagt under graviditeten med lille Leo, som i dag er syv måneder gammel.

Julie Zangenberg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Julie Zangenberg. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der sker en fejl helt i starten af min graviditet, så lægen, jeg går hos, får ikke meldt ind noget sted, at jeg er gravid,« fortæller Julie Zangenberg og fortsætter:

»Jeg har aldrig været gravid før og har muligvis lidt for travlt, så jeg får ikke nogen jordemoderkonsultationer før ottende måned. Jeg har klart også noget ansvar i det her, men er jo førstegangsfødende.«

I podcasten forklarer den 33-årige skuespiller at hun – trods alt – kom til nogle tjek i løbet af de otte måneder. Eksempelvis både nakkefolds- og kønsscanningen i uge 14, som det vordende forældrepar selv bookede tid til.

Til førstnævnte scanning finder Julie Zangenberg dog ud af, at babyen ligger på en måde, der kan betyde, at hun skal have et kejsersnit. Noget, hun får at vide, der skal følges op på omkring uge 32 eller 34.

Men som tiden går, og hun endnu ikke har modtaget en indkaldelse i sin e-Boks, begynder hun at undre sig.

Først, da Julie Zangenberg ringer ind for ar snakke med den jordemoder, der tidligere har scannet hende, finder hun ud af, hvorfor.

»Hun siger 'Julie, den er helt gal. Du er slet ikke registreret gravid eller sat til at skulle føde noget sted. Har du ikke været til jordemoder?'« fortæller skuespilleren.

Det havde hun som bekendt ikke. Noget, der heldigvis blev lavet om på, som fejlen blev opdaget.

På baggrund af de manglende jordemoderbesøg og det fakum, at Leo jo lå forkert, tog Julie Zangenberg beslutningen om, at det var bedst at føde ved planlagt kejsersnit.

Noget, skuespilleren dog understreger, hun havde en »fantastisk« oplevelse med, hvor hun blev mødt af stor opbakning og forståelse af det sundhedsfaglige personale.