Julie Zangenberg og hendes familie var klar til at drage til Maldiverne for at holde deres første ferie i mere end to år.

Men så kom der en lille ting ind i billedet, der hedder corona.

'Vi skulle være rejst i dag, men i går fik vi begge corona. Vi har ikke haft corona under hele perioden og får det dagen før vores første ferie i to og et halv år,' fortæller hun i en story på sin Instagram.

'Stemningen er ikke mega god. Jeg er godt klar over, at vi er heldige, at vi overhovedet kan tage sådan en ferie, at vi har nogle spændende job, og alt det der, jeg er godt klar over alt det gode, men lige nu er vi bare lidt kede af det.'

Hun fortæller videre, at de er ret smadrede og havde set frem til rejsen. Også fordi det ville være sønnen Leos første rejse.

Julie Zangenberg forklarer, at de havde set frem til at få noget uforstyrret tid sammen som familie, da det ikke er det, de har haft mest af.

'Men det er sådan, det er, og vi tager lige nogle dage, hvor vi trækker stikket og finder ud af, hvad der skal ske, og selvfølgelig er ansvarlige om det, at vi nu har noget, vi lige skal forholde os til. Så ja, pas på jer selv derude.'

Julie Zangenberg danner par med michelinkokken Andreas Bagh, som er køkkenchef på restauranten Esmée. De blev i sommer forældre til sønnen Leo.