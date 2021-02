Julie Zangenberg lå på en solseng og rystede.

Hun var nyforelsket, forretningen kørte på skinner, og nu skulle hun og kæresten fejre det og hinanden på en romantisk ferie. Men under Thailands brændende sol krakelerede det hele.

»Jeg kunne ikke styre mine kropsfunktioner. Jeg fik et angstanfald og havde det forfærdeligt på det her ellers meget smukke sted,« siger Julie Zangenberg.

I 14 fulde dage måtte parret holde i hånd og holde ud. Og langsomt gik det op for skuespillerinden, at hun måtte lægge sit liv om. Siden har hun lagt skuespillet på hylden.

Julie Zangenberg, skuespillerinde og forretningskvinde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Julie Zangenberg, skuespillerinde og forretningskvinde. Foto: Bax Lindhardt

Det er fire år siden, at Julie Zangenberg lå på solsengen og rystede. Hendes sidste rolle blev i webserien 'GG Horsens' i 2019, mens hun til december kan ses i en julefilm, som allerede er blevet optaget. Derefter er det foreløbig slut. Hun har ikke pensioneret sig selv, understreger hun. Men hun holder pause på ubestemt tid.

32-årige Julie Zangenberg har spillet skuespil, siden hun var 12. Hun troede, hun gik til casting på en statistrolle i ungdomsfilmen 'Klatretøsen', men endte med at få hovedrollen.

Siden har hun medvirket i teaterstykker, film og serier som 'Pornotopia', 'Hairspray', 'Viceværten', 'Heartless' og sketchshowet 'Live fra Bremen', mens hun sideløbende har drevet en blog, skabt sit eget madprogram 'Julies madselskaber', udgivet en kogebog, stablet sin egen virksomhed på benene og deltaget i et hav af tv-programmer.

Men i dag fokuserer hun udelukkende på forretningen, som hun skabte for en håndfuld år siden, da erhvervsmanden Erik Skullerud Rasmussen hev fat i hende, fordi han ville lave et kendissamarbejde om en strømpekollektion.

Men Julie Zangenberg ville mere end at være ansigtet udadtil på et par strømper. Og siden 2019 har hun været direktør og hovedejer af makkerparrets hyggetøjsfirmaet Cozy, som siden har udvidet sortimentet med alt fra bløde joggingsæt til varme indesko og huer, og som ifølge den nu tidligere skuespiller omsætter for millioner.

»Mit stressnedbrud var selvfølgelig en øjenåbner for mig. Tingene hang ikke sammen, og jeg lavede for mange ting, jeg ikke var stolt af, og som jeg ikke føler, jeg gjorde godt nok,« fortæller hun.

Hvad mener du med, at du 'ikke var stolt'?

Julie Zangenberg holder en kort tænkepause.

Julie Zangenberg på den rødeløber til Zulu Awards i 2015. Foto: Erik Refner Vis mere Julie Zangenberg på den rødeløber til Zulu Awards i 2015. Foto: Erik Refner

»Jeg dømmer ikke, hvis andre gør det, men for mig var værtsjobs ikke det rigtige. At være med i ekstremt mange gameshows som ‘Julie Zangenberg’ var heller ikke noget, der gjorde mig særlig glad. Jeg havde mange sideprojekter, som blev halve løsninger,« siger hun og fortsætter:

»Jeg arbejdede også sammen med mennesker, jeg ikke skulle have arbejdet sammen med. Nogen, som ikke var enige med mig i, hvor 'Julie Zangenberg' som virksomhed skulle hen. Af god karma og respekt vil jeg bare sige, at det var forskellige mennesker på mit hold, som jeg har sagt farvel til – fra agentkapacitet til andre samarbejdspartnere.«

Hun medvirkede i quizprogrammer for at holde sig aktuel i branchen, forklarer hun. Men hun ville egentlig hellere optræde som skuespilleren Julie Zangenberg fremfor mennesket.

For hun er et privat menneske, fortæller hun flere gange i løbet af vores interview.

Til juni bliver Julie Zangenberg og Andreas Bagh forældre til deres første barn. Kønnet holder de foreløbig privat. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Til juni bliver Julie Zangenberg og Andreas Bagh forældre til deres første barn. Kønnet holder de foreløbig privat. Foto: Bax Lindhardt

Derfor gik der også lang tid, fra hun mødte sin kæreste, gourmetkokken Andreas Bagh, til hun endelig introducerede ham for offentligheden. For efter særdeles omtalte forhold med både komiker Michael Wulff, sanger Rasmus Seebach og fodboldspiller Nicklas Bendtner ønskede hun nu at holde kærligheden privat for pressen.

Den store runde babybule afslører dog, at det går særdeles godt med forholdet. Og i juni gik Andreas Bagh på knæ under en ferie på Bornholm.

»Det var kæmpe stort for mig, at han friede. Jeg vidste godt, han rigtig gerne ville have børn,« griner Julie Zangenberg og lægger tryg på 'rigtig'.

»Men jeg troede, han var meget langt fra at ville fri. Og det var jeg bestemt ikke, skal jeg ærligt indrømme, så det var en helt koloenorm overraskelse.«

Julie Zangenberg og Andreas Bagh på den røde løber sidste år. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix Vis mere Julie Zangenberg og Andreas Bagh på den røde løber sidste år. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix

Brylluppet må dog vente et års tid. Klog af skade efter sammenbruddet i Thailand ved Julie Zangenberg, at hun skal prioritere det vigtigste i sit liv. Og selvom hun har planlagt sit drømmebryllup inde i hovedet – »man skal kunne fyre den af, men det skal også være højtideligt. Og sanseligt. Starte med fin kjole i kirke og slutte med bare tæer og bål på stranden, som kokkene laver mad over« – siden hun var barn, så er det kommende ønskebarn nu engang det vigtigste.

»Andreas er manden i mit liv, og vi er så sikre på hinanden, at vi sagtens kan vente med bryllup. Vi vil hellere være i det her med at få barn først, for vi arbejder begge meget, så det bliver allerede en kæmpe opgave og en udfordring at finde balancen.«

Andreas Bagh har netop opsagt sin stilling som chefkok på Hotel d'Angleterres Michelin-restaurant Marchal og skal fremover være medejer og køkkenchef på en kommende restaurant under Sovino-brandet. Imens skal Julie Zangenberg fortsat få Cozy til at vokse.

Er det klogt at sidde som ambitiøs direktør i eget firma efter et stressnedbrud?

»Det er ikke klogt, nej,« griner Julie Zangenberg.

»Men jeg tror heller ikke, jeg ville kunne gøre det i nogen anden virksomhed. Det lyder corny, men Cozy laver ikke bare hyggetøj for sjov. Vi gør det også, fordi det er vigtigt, at vi kvinder bliver bedre til at være søde ved os selv og vores velbefindende. Og det fokuserer jeg også på i min virksomhed,« siger Julie Zangenberg – igen belært af episoden i Thailand.

Medarbejderne kan komme og gå, som de har lyst, så længe de udfører deres opgaver. Der er indlagt meditationspauser på kontoret. Og for tiden også fastelavnsbollepauser.

Men tag ikke fejl. Trods de hyggelige rammer er Julie Zangenberg stadig en benhård businesskvinde.

Julie Zangenberg , skuespillerinde og forretningskvinde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Julie Zangenberg , skuespillerinde og forretningskvinde. Foto: Bax Lindhardt

Dette interview på hendes kontor på Frederiksberg blive flere gange kortvarigt afbrudt, fordi hun kommer i tanke om noget, hun lige skal huske at råbe ud til sine ansatte. Og da fotografen efterfølgende tager billeder, udnytter hun de korte pauser mellem blitzlysene til at opfordre B.T.s journalist til endelig at gå rundt og mærke lidt på det bløde tøj.

Som virksomhedsejer er Julie Zangenberg altid på arbejde.

»Jeg vil ikke frarøve mig selv barsel, men den er ikke planlagt til at være lige så lang som en traditionel barsel i Danmark. Men nu må vi se, hvilket barn jeg får, og hvordan min krop reagerer,« siger direktøren, der bliver mor til juni.