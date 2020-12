Julie Zangenberg og Andreas Bagh venter deres første barn sammen.

Det afslører skuespillerinden på sin Instagram og i et interview i forbindelse med et photoshoot med Cozy by JZ afslører hun også, at hun allerede er tre måneder henne.

»Vi har det fantastisk. Vi glæder os helt vildt til at møde den lille! Til at se den i øjnene,« siger parret.

I samme interview afslører Julie Zangenberg, at graviditeten har været overraskende let at håndtere indtil videre:

»Det har været en blanding, men føler overordnet jeg er sluppet billigt. Har haft en del kvalme og været ret udkørt, men har ikke været lænket til toilettet eller sengen (hvert fald ikke hele tiden) som jeg har hørt andre stakkels medsøstre har været,« siger hun.

Julie Zangenberg og kokken Andreas Bagh har haft et fantastisk år. I sommers kunne de nemlig afsløre, at de også skal giftes.

Hvornår brylluppet skal stå, vides endnu ikke, men barnet ventes i hvert fald at komme til verden i juni 2021.

Zangenberg er direkør og hovedejer af tøjfirmaet Cozy by JZ, som hun stiftede sammen med forretningsmanden Erik Skullerud Rasmussen i 2016.

Siden da har virksomheden oplevet stor vækst. Det kan du læse mere om her.