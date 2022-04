Julie Zangenbergs virksomhed Cozy by JZ er gået konkurs.

Det annoncerer hun selv på Instagram, hvor hun giver skylden til coronakrisen.

»At skulle erklære sit firma konkurs er en voldsom og ubehagelig sag. Noget jeg ikke har prøvet før, og håber aldrig at skulle igen. Jeg beklager dybt og inderligt til hvem dette vil påvirke. Jeg har gjort alt der var muligt (og umuligt!) for at undgå dette, men må se mig slået for nu af en verdens pandemi,« skriver den 33-årige skuespillerinde.

Hun forklarer, at coronakrisens nedlukkede butikker, forsinkede vareleverancer og stigende fragtpriser fik gjort en ende på virksomheden, der sælger behageligt tøj til kvinder.

»Frustrationen og meningsløsheden er kun endnu større, da vi har været i konstant vækst og fremgang salgsmæssigt,« tilføjer Julie Zangenberg.

Den næste tid skal derfor stå på at få lukket ordentligt ned for livsstilssuniverset, hun kalder »det, jeg er mest stolt af nogensinde«.

Men resten er ikke fastlagt.

»Jeg er stadig ved at finde ud af, hvad der skal ske herfra,« skriver Julie Zangenberg.