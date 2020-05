Skuespilleren Julie Zangenberg blev som barn mobbet så voldsomt, at hun fik tæsk af de andre børn på skolen.

Som 12-årig endte det endda så galt, at hun måtte en tur på skadestuen. Men hvad der i første omgang var en både voldsom og trist oplevelse endte til sidst med at få stor betydning for hendes karriere.

Det fortæller hun om i Radio4-programmet 'Det sidste måltid.'

»En dag var der fem, seks børn, der gjorde det så voldsomt, at jeg blev sendt på skadestuen. Og her er der så en helt fantastisk sygeplejerske, som forbarmer sig over mig og synes, det er synd for mig. De har taget en dør ind over min fod, så min tånegl er blevet revet af,« fortæller hun om oplevelsen og fortsætter:

»Hun spørger mig så, hvad det er, jeg kan lide allermest i den her verden, og hvad jeg gerne vil være. Der siger jeg til hende, at jeg gerne vil være cirkusprinsesse og businesswoman.«

Sygeplejersken siger derfor til den lille 12-årige Julie Zangenberg, at hvis hun gerne vil optræde og være skuespiller, så kender hun en dame, som Zangenberg kan skrive til.

Julie Zangenberg vælger derfor at skrive et langt brev til den pågældende dame, hvor der står, at hun gerne vil være statist på den film, som damen arbejder på - en film ved navn 'Klatretøsen.'

Hun blev senere kaldt til casting, hvor hun til sidst får fortalt, at det er hovedrollen i en biograffilm, hun prøvefilmer til.

Sådan så Julie Zangenberg ud, da hun som 13-årig spillede hovedrollen i 'Klatretøsen'. Foto: JEANNE KORNUM

Det forstår Julie Zangenberg ikke meget af, og hun fortæller, at det ikke er noget for hende og tager hjem. For hvordan skulle hun dog kunne spille hovedrollen i en film?

Senere bliver hendes forældre ringet op af produktionen, fordi de gerne vil have Julie til at spille hovedrollen. De spørger derfor forældrene, om de ikke lige kunne høre deres datter ad igen.

Og sådan gik det til, at Julie Zangenberg landede hovedrollen som Ida i filmen 'Klatretøsen' - en film, der endte med at vinde en Robert og blev solgt til 15 lande.

