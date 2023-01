Lyt til artiklen

Det har været længe undervejs, men nu har skuespillerinden og kogebogsforfatteren Julie Zangenberg fået styr på, hvor og hvornår hendes kommende bryllup skal holdes.

Brylluppet skal holdes til sommer i en af Københavns største kirker.

Det fortalte Zangenberg mandag aften til Se og Hør, da hun var til modeshow hos Søren Le Schmidt.

»Det bliver et storbybryllup her i København. Vi bliver gift i Vor Frue Kirke, og derefter bliver receptionen og festen inde i byen. Vi håber at kunne inkorporere restauranterne – vi mangler lige, at det sidste falder på plads,« fortalte Julie Zangenberg, som håber at kunne sende indbydelserne ud i denne uge.

Julie Zangenberg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Julie Zangenberg. Foto: Bax Lindhardt

Det betyder også, at Zangenberg og hendes kommende mand, den kendte kok Andreas Bagh, må skynde sig at finde en dato.

For selvom parret har besluttet sig for et sommerbryllup, har de endnu ikke fastlagt præcis, hvornår brylluppet skal holdes.

Julie Zangenberg fortæller, at det skyldes, at nogen detaljer mangler at falde på plads, men at det tyder på, at det bliver et tidligt sommerbryllup.

Hvor den efterfølgende fest helt præcist skal foregå er også en af de ting, der endnu er uafklarede, men Julie Zangenberg satser på, at det bliver på Andreas Baghs Restaurant Esmée på Kongens Nytorv.

Andreas Bagh tilbage i 2017. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Andreas Bagh tilbage i 2017. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Trods alle de ubekendte faktorer fortæller Julie Zangenberg, at hun glæder sig meget til brylluppet.

Den 34-årige skuespillerinde har været forlovet med Bagh siden sommeren 2020. I 2021 kom parrets første barn, sønnen Leo, til verden.