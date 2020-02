Fedtede fingre efter at have spist chips burde være en ting i fortiden, hvis det stod til Julie Brochs Lautridsen.

Hun var torsdag at se i tv-programmet 'Løvens Hule', hvor hun prøvede at lokke panelet af investorer til at støtte hendes firma Nip Nap, der sælger en lille træpincet til at spise chips med, med penge.

Det skete dog ikke, men alligevel siger hun, at det i den grad har været det værd at deltage i programmet.

»Jeg vil sige det sådan, at interessen er 1000 gange, hvad den var inden programmet.«

Her ses de fem løver fra venstre mod højre Christian Arnstedt, Jacob Risgaard, Mia Wagner, Jesper Buck og Jan Lehrmann.

Faktisk har der været så stor efterspørgsel, at hendes firma har udsolgt af deres produkt.

Hun slår dog fast, at hvis man ligesom hende kan se det store lys i opfindelsen, så kan den forudbestilles på deres hjemmeside.

Foruden interesse fra flere kunder, så har Julie Bloch Lauridsen også fået henvendelser fra omkring 15 investorer, som gerne vil ind i foretagendet.

Virksomhedens hjemmeside kunne heller ikke klare presset, mens programmet blev vist.

Hjemmesiden gik ned og kom op at køre igen flere gange, mens 'Løvens Hule' kørte på skærmen torsdag.

Julie Bloch Lauridsen siger, at hun er helt overvældet over den respons, hun har fået, og selvom hun ikke fik en investering, så lyder der en kæmpe tak til DR fra hende.

»Jeg synes bare, det har været en sindssygt god oplevelse. Både produktionsholdet, men også dommerne var rigtig søde, og jeg fik meget ud af det,« lyder det fra hende, og hun uddyber:

»Jeg havde nok frygtet, at det ville blive sådan et eksempel, hvor folk bare kritiserede helt vildt, men jeg er overrasket over, at der slet ikke har været noget negativt.«

Hendes ønsker for fremtiden er, at kunne leve af Nip Nap, men det ville også begejstre iværksætteren, hvis forretningen kunne ekspandere til udlandet.

»Altså USA er jo en oplagt mulighed. Hvis der er nogen, som er gode til at 'snacke', så er det da dem.«

Julie Bloch Lauridsen mener bestemt, at produktet har sin berettigelse, og selv når interessen efter tv-programmet begynder at stilne af, så tror hun på successen.

»Jeg ved godt, at andre måske synes, det er mærkeligt, at jeg brænder for chips og Nip Nap, med det gør jeg altså,« lyder det fra hende med et grin.