»Det er jo lidt vanvittigt at være så ung og have så stærkt et talerør til folk, der virkelig lytter. Hvis jeg siger: 'Hop', så hopper de.«

Julia Sofia Aastrup er helt igennem fuldstændig almindelig.

»Hvis jeg virkelig skal se indad, har jeg absolut ikke haft det værre end alle andre. Jeg har ingen højtidelige historier om mit sørgelige, triste teenageliv,« smiler hun – nærmest undskyldende.

Alligevel har hun skrevet tre selvbiografiske selvhjælpsbøger, 200.000 mennesker følger med i hendes liv på YouTube, 300.000 ser med på Instagram, og i 2017 fandt TV 2 hende interessant nok til 'Vild med dans', mens hun sidste år deltog i 'Over Atlanten'.

Julia Sofia Aastrup, bedre kendt som Julia Sofia, er en influencer indenfor skønhed- og livsstil på primært YouTube og Instagram. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Julia Sofia Aastrup, bedre kendt som Julia Sofia, er en influencer indenfor skønhed- og livsstil på primært YouTube og Instagram. Foto: Bax Lindhardt

Men ifølge den 23-årige influencer er det netop hendes gennemsnitlighed, der er hendes styrke og årsagen til, at unge piger går til hende for virtuelle 'storesøster-råd', som hun selv kalder dem, om alt fra selvtillidsproblemer og pubertet til kærestesorger og forholdet til forældrene.

Det har de gjort, siden hun i 2013 lagde sin første video på YouTube. 'Kæmpe MAC haul!' hed den og viste den 15-årige Julia Sofia Aastrup sidde på sit værelse og vise en masse nyindkøbt MAC-makeup frem.

Siden tog det fart. Og efter en kort tur til et storcenter, hvor hun nåede at blive stoppet 20-30 gange, vendte hendes mor sig mod hende og spurgte chokeret: 'Er du sikker på, det er det her, du vil? Leve et liv, hvor du ikke kan gå i fred?'

»Men ja, er du sindssyg, mand. Jeg elsker at møde folk og sætte et ansigt på mine følgere, og jeg elsker det fællesskab, vi har. Men at det betyder, jeg konstant skal være opmærksom på, om jeg taler grimt, kører bil på en uhensigtsmæssig måde, ryger en cigaret eller er helt vildt fuld på gaden – jeg har ikke lyst til at være et dårligt forbillede, men jeg skal også finde balancen i forhold til at kunne få lov at leve lidt.«

Sådan tjener Julia Sofia penge som influencer Julia Sofia Aastrup oplever tit en stor interesse for hendes økonomi. Der er dém, der ikke kan lure, hvordan man tjener penge på at være på de sociale medier. Og så er der dem, der er misundelige over, at hun kan tjene en god fuldtidsløn på at sidde derhjemme og filme sig selv. Da hun som 17-årig i 2015 havde 60.000 følgere på sin YouTube-kanal udtalte hun, at hun på en god måned kunne tjene 34-35.000 kroner. Men i dag, hvor følgertallet er steget til 200.000, og hun desuden laver tv, foredrag, udgiver bøger og driver sit eget skønhedsbrand, ønsker hun ikke at sætte et konkret tal på sin løn. »For det påvirker bare folks idé om, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Og jeg kan fra bunden af mit hjerte sige, at jeg ikke laver YouTube for at tjene penge, men tjener penge for at kunne lave YouTube'.« Hun vil til gengæld gerne nævne nogle af de ting, hun kan tjene penge på: YouTube: Her kan hun efter eget udsagn tjene 10.000 kroner pr. 1 million visninger, hvis hun lægger et reklamebanner på sine videoer, der for det meste trækker 50-100.000 visninger. »Så det er meget lidt i forhold til, hvor mange timer man bruger på at filme og klippe,«, siger hun.

Her kan hun efter eget udsagn tjene 10.000 kroner pr. 1 million visninger, hvis hun lægger et reklamebanner på sine videoer, der for det meste trækker 50-100.000 visninger. »Så det er meget lidt i forhold til, hvor mange timer man bruger på at filme og klippe,«, siger hun. Instagram: Her er der ingen mulighed for bannerreklamer, og influencerne bliver derfor betalt af firmaer for at nævne eller anbefale et produkt i deres opslag. Dette giver til gengæld også en væsentlig højere betaling, og Julia Sofia Aastrup vurderer, at hun har brug for ét betalt samarbejde om måneden for at kunne leve af sine sociale medier.

Her er der ingen mulighed for bannerreklamer, og influencerne bliver derfor betalt af firmaer for at nævne eller anbefale et produkt i deres opslag. Dette giver til gengæld også en væsentlig højere betaling, og Julia Sofia Aastrup vurderer, at hun har brug for ét betalt samarbejde om måneden for at kunne leve af sine sociale medier. Affilierede links: Influenceren linker til en webshop og får en vis procentdel af betalingen, hvis en følger køber et produkt via linket. Det koster ikke følgeren noget.

For Julia Sofia Aastrup står over for en skillevej. Hun startede som børneinfluencer, men har i dag tv-personlighed og har opbygget skønhedsbrandet Noble Nordic, ligesom hun får både løn og fede oplevelser for at reklamere for store firmaer på sine sociale medier.

Hun er bevidst om, at hendes liv 'ikke længere er så #relatable', siger hun og udtaler 'hashtag'et.

»Mine livsvilkår er anderledes end andre unges. Jeg har en anden økonomi og får nogle fede oplevelser, så jeg har skullet tænke over at holde begge ben på jorden,« siger hun.

»Jeg lavede en 'Pak med mig til Roskilde'-video, hvor jeg fortalte, at jeg 'bare havde købt de her hvide T-shirts i H&M, for så gør det heldigvis ikke så meget, hvis de går i stykker'. Så fik jeg en besked fra en pige, der var blevet ked af det, for hjemme hos hende havde de kun råd til H&M, så min video gav hende en dårlig følelse i maven. Den slags tager jeg ind.«

Julia Sofia Aastrup stiftede i 2017 Noble Nordic, som sælger skønhedsprodukter, hun selv har været med til at udvikle. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Julia Sofia Aastrup stiftede i 2017 Noble Nordic, som sælger skønhedsprodukter, hun selv har været med til at udvikle. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg kunne snildt som 16-årig, hvor jeg fik et CVR-nummer, have købt dyre hotelophold og tasker og stå i det vildeste tøj på den røde løber, men i dag er jeg glad for, jeg ikke gjorde det, for det betyder, jeg havde en opsparing, så jeg kunne starte 'Noble Nordic' uden en investor.«

Men hensynet til de mange unge følgere og varemærket Julia Sofia betyder også, at hun rent privat har måttet lægge låg på sig selv. For nok er hendes job at være gennemsnitlig og relaterbar – men på den rigtige måde.

»Jeg er sikker på, det ville være super relatable at ligge i pisserenden på Roskilde,« griner hun.

»Er du sindssyg, Roskilde Festival var en smadrefest, da jeg var 15-16 år, men nu står jeg pænt i hjørnet med min lille drink og sørger for ikke at drikke for meget, for jeg vil ikke foreviges på Snapchat i et sårbart øjeblik.«

Julia Sofia Aastrup bor i sin egen lejlighed i en længe af familiens gård og rideskole, hvor også andre familiemedlemmer bor. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Julia Sofia Aastrup bor i sin egen lejlighed i en længe af familiens gård og rideskole, hvor også andre familiemedlemmer bor. Foto: Bax Lindhardt

»Nogle gange har jeg da lyst til at sige: 'Fuck det hele, så lad mig da gøre, hvad der passer mig'. Men jeg tror også, det kommer til at ændre sig. Jeg føler, jeg er i et limbo nu. Er jeg stadig den unge børneinfluencer? Eller er jeg en voksen, der også gerne vil tages seriøst? Den grænse er lidt svær at finde.«

Ordet 'influencer' blev optaget i den danske retskrivningsordbog i 2019, men da Julia Sofia startede sin YouTube-kanal i 2013 som en af de første danske influencere, fandtes betegnelsen slet ikke.

Rollemodellen har derfor selv manglet en rollemodel.

»Det er skidesvært. Hvis jeg bare kunne lægge mig i fodsporene på en, der har haft succes. Kopiere deres moves. Så ville jeg være mere tryg i det,« siger Julia Sofia, der for alvor kom på gyngende grund, da hun i 2019 vandt prisen for 'Årets LGBT-person' ved Danish Rainbow Awards.

Året forinden havde hun på sin YouTube-kanal for første gang fortalt, at hendes kærlighed ikke lod sig begrænse til bestemte køn.

Men året forinden havde hun også været på en sponsoreret tur til Emiraterne, betalt af Visit Dubai, som hun roste i store vendinger i en række videodagbøger – på trods af at man her kan straffes med både tortur og fængsel for at være homoseksuel. Det udløste en shitstorm.

»Jeg var ærgerlig over, at det skete, og jeg anerkender folks holdning. Men jeg lavede videoen, inden jeg selv vidste, hvem jeg var. Min seksualitet var slet ikke narrativet i mit onlineunivers på det tidspunkt, og så bliver man pludselig stillet til ansvar for noget, som man ikke selv vidste, ville komme,« siger hun.

Hun hæfter sig ved, at når hun har været i andre LGBT-fjendtlige lande i forbindelse med velgørenhed, har ingen løftet et øjenbryn.

23-årige Julia Sofia Aastrup har været YouTuber, siden hun var 15. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 23-årige Julia Sofia Aastrup har været YouTuber, siden hun var 15. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har skullet lære, at det er et vilkår, og at jeg altid skal være ekstra forsigtig,« siger hun.

Man fristes til at stille det spørgsmål, som Julia Sofia Aastrups mor stillede den dag i storcentret. 'Er du sikker på, det er det her, du vil? Leve et liv, hvor du ikke kan gå i fred?'

»Uden tvivl. Jeg kan heller ikke andet længere. Hvis YouTube lukkede i morgen, så ville jeg gerne være doula – en holistisk fødselshjælper – men hvis en af mine følgere skal føde, vil hun så have mig til at hjælpe hende? Jeg kan ikke bare gå konkurs og move on, for det er jo mig som privat menneske, der repræsenterer, hvad jeg laver. Jeg vil altid være 'Julia Sofia',« siger hun.

»Men der er heldigvis flest optursting forbundet med det. Og den største er den forskel, jeg føler, jeg gør.«