Kort tid før, Julie Ølgaard blev mor for anden gang, anede skuespillerinden uråd.

Hendes mor var begyndt at glemme ting, hun havde fået at vide blot få dage forinden. Blandt andet, at det var en lille pige, hun skulle være mormor til.

6. maj 2019 kom skuespillerindens datter,Roxie, til verden. Men midt i babylykken faldt Julie Ølgaards verden så småt fra hinanden. Hendes mors tilstand blev forværret

»Jeg kunne stå og græde over for hende, og så kunne jeg bare mærke, at hun slet ikke vidste, hvad hun skulle gøre. Hun vendte sig om og gik, fordi hun ikke kunne rumme det. Min mor, som altid har været så varm og empatisk, det var så ulig hende,« fortæller hun til Vores Børn og fortsætter:

»På det tidspunkt vidste jeg ikke, at det var sygdommen og ikke hende, der fik hende til at reagere sådan. Jeg blev så sur og irriteret på hende: ‘Hvordan kan du bare gå fra mig, mor, jeg står og græder?'»

Julie Ølgaard kæmpede for at få en henvisning til Rigshospitalets hukommelsesklinik – og da det lykkedes, faldt dommen.

Aggressiv frontallap demens.

Skuespilleren brød sammen, da hun hørte det, mens hendes mor, som sad viden af, storgrinende. Hun forstod ikke, at det var hende, lægen snakkede om.

Julie Ølgaard var parat til at rejse verden rundt for at jagte den behandling, som kunne lægge låg på demensen.

Men sagen er den, at en sådan behandling ikke findes. Derfor måtte hun affinde sig med, at hendes mor forsvandt for øjnene af hende – på trods af, hun fortsat var der fysisk.