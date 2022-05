Skuespilleren Julie Ølgaard voksede op i Hellerup med sin far, mor og storebror.

Men kort før storebrorens 18-års fødselsdags blev familiens liv for altid forandret, da han mistede livet i en trafikulykke.

Det fortæller hun i et interview med Alt for damerne.

»Vi gik fra at være en lykkelig familie på fire til at blive en smadret familie på tre. Min bror var stadig med os, men vi var kun tre, der sad tilbage, og der findes ikke noget værre i verden end forældre, der mister deres børn,« fortæller hun.

Siden har Julie Ølgaard skabt sig sin egen familie med skiløberen Gustav Muus, som hun har børnene Cooper og Roxie med. De to blev gift i 2015.

Netop det, at Julie Ølgaards storebror aldrig får mulighed for at mødes hendes familie, er noget af det, der gør allermest ondt.

I 2017 fortalte hun, også til Alt for damerne, at hun ville give alt for bare at få fem minutter med sin storebror igen og give ham et kram.

»Allerhelst vil jeg gøre det sammen med resten af min familie, mine forældre, Gustav og vores søn, så han også kunne møde dem.«

Tabet af broderen er ikke den eneste triste skæbne, der er overgået Julie Ølgaard, når det kommer til den nærmeste familie.

I 2019, da Julie Ølgaard var gravid med sit og mandens andet barn, begyndte hun at opdage store ændringer i sin mors opførsel.

Hukommelsen svigtede, og da Julie Ølgaard sørgede for, at moren fik en henvisning til Rigshospitalets hukommelsesklinik, kom den nedslående besked:

Julie Ølgaards mor havde aggressiv frontallapsdemens.

Den 40-årige skuespiller er kendt fra en lang række roller i film som 'Midsommer' og 'Råzone' såvel som værtstjanser på diverse tv-programmer.

Hun spillede også en central, omend kortvarig rolle, i den nyskabende serie 'Forbrydelsen'.