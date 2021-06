Når man har valgt at få børn med sin bedste ven, er der mange fordele. Men at der også er udfordringer i den pakke, hun har valgt, indrømmer hun også.

»Denne sommer skal han optræde i Maribo, og lige om lidt har jeg premiere på Østre Gasværk, så det er et mirakel, at vi får tingene til at hænge sammen,« siger musicalstjernen Julie Steincke og tilføjer så med et smil: »Men det gør vi.«

Det er seks år siden, at drømmen om at stifte sin egen familie var tæt på at briste for hende. Den drøm, hun havde haft så længe, hun kunne huske.

Hun var 38. Single. Fik konstateret lav ægreserve. Og fik ét år til at blive gravid. Vidste hurtigt, at et donorbarn ikke var løsningen. Så hun spurgte sin bedste ven, skuespiller og sanger Henrik Lund.

Arkivfoto af Henrik Lund, som er Julie Steinckes bedste ven. Og far til hendes to børn. Foto: Keld Navntoft Vis mere Arkivfoto af Henrik Lund, som er Julie Steinckes bedste ven. Og far til hendes to børn. Foto: Keld Navntoft

De to mødtes tilbage i 2006, hvor Julie Steincke netop var flyttet hjem til Danmark og havde fået en rolle i musicalen ‘The Producers’. Ligesom Henrik Lund.

Det var kærlighed ved første blik. Altså vennekærlighed.

»Vi er sådan nogle, der kan grine til langt ud på natten, snakke kærestesorg, har enorm respekt for hinanden, selvom vi er meget forskellige,« forklarer hun om venskabet, som altså i 2015 fik endnu en dimension, da hun spurgte, om han ville være far til hendes barn, og han efter en tænkepause sagde ja.

I forvejen havde Henrik Lund datteren Emily, som nu er 14, og han drømte om flere børn, men var lige blevet single. Så timingen var perfekt.

»Vi snakkede alt godt og grundigt igennem, lavede nærmest en kontrakt. Så gemte vi den langt væk, men vidste, at skulle vi få brug for den, var den der,« forklarer Julie Steincke.

Det var Henriks ønske, som jeg måtte respektere Julie Steincke om at nummer to blev til på naturlig vis

I sommeren 2016 kom deres søn Storm til verden. Og siden er lille Felix på to kommet til.

»Selvom lægerne havde sagt, at mine chancer for at blive gravid var udløbet, kunne jeg mærke i min krop, at jeg ikke var færdig,« smiler hun.

Mens Storm kom til verden ved inseminering, blev Felix til på den naturlige måde.

»Det var Henriks ønske, som jeg måtte respektere,« forklarer Julie Steincke, hvis ven tidligere havde haft hjertestop i forbindelse med en blodprøve, der gik galt, og derfor skulle have hjertemonitor tilknyttet, hver gang han skulle have taget blodprøver.

»At han valgte at få barn med mig, når det samtidig satte ham i fare, er noget af det smukkeste, så jeg forstår godt hans holdning,« siger en rørt Julie Steincke om vennens ønske om, at det skulle ske naturligt, og tilføjer:

»Og jo, det var akavet og grænseoverskridende, men der er kommet noget godt ud af det. Og det har ikke ændret vores liv eller venskab. Til gengæld griner vi meget af, hvor godt vi passer sammen, men ikke vil være kærester.«

Drømmen om at blive mor har Julie Steincke haft lige siden, at hun var lille. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Drømmen om at blive mor har Julie Steincke haft lige siden, at hun var lille. Foto: Bax Lindhardt

Arbejdet har de også til fælles. Så fra starten har de vidst, at de ordninger, som andre deleforældre tyer til, ikke ville virke for dem.

»Vi har en farmor, en moster og en babysitter engang imellem, som får det hele til at flaske sig,« forklarer Julie Steincke, hvis egne forældre og søster fortsat bor i udlandet.

Men at det seneste halvandet år med corona og nedlukninger har været hårdt, erkender hun.

»Jeg har verdens bedste far til mine børn, men jeg er forsørgeren og skal få det til at hænge sammen. Så pludselig at miste job og ikke vide, hvor pengene skal komme fra, og nærmest måtte ringe til mine forældre og låne penge ... « siger hun med en sjælden bekymringsrynke i panden.

»Selvfølgelig har det også været en fantastisk periode, hvor jeg har haft masser af kvalitetstid med mine børn, men den har også sat tanker i gang i forhold til arbejde.«

»Jeg er sgu 44 og skal have noget sikkerhed, så jeg er igen begyndt også at undervise og jonglerer mellem forskellige job for at få det til at løbe rundt,« forklarer Julie Steincke, som dog den kommende tid har rigeligt at se til på scenen. Ligesom børnenes far har det.

Vi er gode sparringspartnere, men vi skal ikke være kærester Julie Steincke om vennen Henrik

Men de får det til at hænge sammen, indtil hverdagen sænker sig igen.

»Der er jo ingen af os, der har en partner, så når han har drengene, tager jeg tit med og omvendt. Vi er langsomt ved at være klar til at prøve at gå ud og få et forhold til nogle andre, men vi er et glad skilt par, der godt kan lide at hænge ud sammen.«

»Vi er gode sparringspartnere, men vi skal ikke være kærester. Til gengæld tror jeg, at vi bliver gamle sammen. Vi vil altid nyde hinandens selskab. Vi klæder hinanden rigtig godt. Og vi laver gode børn sammen.«

Og så smiler hun.

‘Green Days American Idiot’ har premiere på Østre Gasværk 26. juni